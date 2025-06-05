歐國聯｜40歲C朗拿度轟生涯第937球　領葡萄牙反勝德國闖決賽

自2006年德國世界盃，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）生涯首度代表葡萄牙對德國隊，當時以1：3落敗。40歲的C朗超過20年的生涯中，未曾擊敗過德國，周三（4日）深夜的歐洲國家聯賽4強，C朗拿度近射奠勝，葡萄牙以2：1反勝德國，晉身歐國聯決賽，同時C朗生涯首度擊敗德國。



葡萄牙與德國爭奪歐國聯決賽席位，主隊德國在下半場初段由科利安華迪斯（Florian Wirtz）頭槌開紀錄，葡萄牙其後由名將之後法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）轟入世界波追平，隊長C朗拿度5分鐘後接應文迪斯的橫傳，近射送入空門，葡萄牙結果反勝2：1，晉級歐國聯決賽。

即使C朗年過40，依然保持入球能力，今仗攻入奠勝一球，是他在葡萄牙國家隊第137球﹑亦是生涯成年隊的937球，C朗也再度刷新自己所保持的歐國聯最年長球員入球紀錄。

今仗是C朗拿度生涯第一次擊敗德國隊，自2006年首次代表葡國對德國後，一共5次分別在世界盃及歐洲國家盃交手，葡萄牙同樣不敵德國，今次打破宿命，同樣是葡萄牙相隔25年再挫德國。

葡萄牙殺入決賽，將與西班牙或法國的勝方爭奪歐國聯錦標，屆時C朗拿度將衝擊生涯第36個冠軍。

（路透社）