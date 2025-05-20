小C朗梅開二度為葡萄牙U15捧盃 學父親慶祝動作 祖母入場打氣
撰文：顏銘輝
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14歲的C朗長子小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）入選葡萄牙U15代表隊，在周日（18日）的比賽攻入處子入球，更梅開二度，助葡萄牙以3：2擊敗克羅地亞，贏得Vlatko Markovic國際賽冠軍。小C朗的祖母、即C朗的母親在現場打氣及見證。曼聯、拜仁慕尼黑等大球會的球探也是座上客，而西班牙《馬卡報》更披露曼聯及皇家馬德里都對小C朗有興趣。
在周日的比賽，身穿7號球衣的小C朗接應隊友直線，入禁區窄位左腳勁射，入楣底入網，在13分鐘為葡萄牙開紀錄，這個也是他首個葡萄牙U15入球。入球後，小C朗模仿父親的招牌動作「SIU」慶祝。完半場前，他還頂入一個頭槌，梅開二度。之後，他在54分鐘退下火線。最終，葡萄牙以3：2擊敗克羅地亞得冠軍。
【小C朗左腳抽射入波片段】
雖然父親C朗沒有到現場，但C朗的母親、小C朗的祖母有在現場打氣，見證小C朗入波兼贏冠軍。祖母以外，看台上還有超過15間球會的球探，包括拜仁慕尼黑、祖雲達斯及曼聯。《馬卡報》透露，曼聯及皇馬這兩間C朗曾效力的球會，都有興趣招攬這位名將之後。
上周中，小C朗上演在葡萄牙U15的地標戰，在對日本的比賽後備上陣。C朗當時亦在社交網站送上祝賀：「兒子，祝賀你在葡萄牙隊首次亮相，我為你感到驕傲。」小C朗下月將會16歲生日。
現年40歲的C朗曾經說過，希望掛靴前有朝一日與兒子同場作賽，如今小C朗在葡萄牙U15披甲及入球，似乎離C朗父子並肩出賽這一幕又行近一步。C朗目前效力沙特球會艾納斯，仍然是葡萄牙大國腳的成員。
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