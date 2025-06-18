國足主帥最新人選　曾率梯隊闖U20亞洲盃八強　兩年前劇本或重演

國足在世界盃外圍賽出局，已肯定不會與原主教練伊雲高域續約，不斷傳出其接任人的消息，最新焦點是國足U20主教練祖積域（Dejan Đurđević，內地譯：久爾傑維奇）.



據內地傳媒報道，中國足協已啟動新任主帥的全球招聘，但由於解約與換帥需要「走程序」，中國足協短期內亦無法鎖定新帥人選，因此不得不起用臨時教練團帶隊參加7月在韓國舉行的東亞錦標賽決賽周。

中國男足U20教練祖積域（Dejan Đurđević）。（Getty Images）

內媒《直播吧》引述獨家消息指，原中國男足U20教練祖積域（Dejan Đurđević，內地譯：久爾傑維奇）將擔任國足「救火」主教練。

祖積域先前曾擔任國足亞運隊主教練，領軍打入杭州亞運八強，至去年1月正式擔任國足U20主帥，先在「渭南四國賽」擊敗越南、韓國，打和烏茲別克下贏得冠軍；今年2月的U20亞洲盃，國青隊在他麾下分組賽提前一輪出線，八強被沙特阿拉伯絕殺僅負。

有指祖積域曾執教國足梯隊，熟悉朱辰杰、蔣聖龍等現役國腳之餘，也了解王鈺棟與蒯紀聞等新星；但他被指換人保守，無法及時應對場上情況。

祖積域曾領軍打入杭州亞運與U20亞洲盃八強。（Getty Images）

若祖積域當上暫代主教練，國足的「劇本」彷彿也重演——同樣來自塞爾維亞的恩高域（Aleksandar Janković，內地譯：揚科維奇）2021年起也先後擔任國奧隊、亞運隊主帥，上屆東亞錦成為暫代主教練後「坐正」，只是不足一年便被辭退。

連同克羅地亞老帥伊雲高域，祖積域有望成為國足兩年內第三位東歐主帥。不過，《北京青年報》稱祖積域並非唯一「救火」人選，中國足協目前仍未做出最終決定。