申台龍成下任國足主帥大熱引熱議　本人斷然否認　2019年已曾拒絕

隨着中國男子足球國家隊（國足）未能晉身2026世界盃決賽周，主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）預計將離任，他周六（14日）在無人送機下孤身一人黯然離開中國。

媒體紛猜想國足下任新帥人選，韓國和印尼先後有媒體指出，近年領印尼進步神速的申台龍盛傳為熱門人選，但他斷然否認中國足協向他招手。



印尼男足近年屢創佳績，申台龍被眾將拋起的畫面一再出現，可是隨着他下台已不復再。（Getty Images）

領印尼進步神速的申台龍 今年1月突遭辭退

印尼男子足球隊在韓國教練申台龍執教的5年間進步明顯，一步步脫離亞洲魚腩部隊行列，世界排名由他上任時的第173位，狂升至今年1月他離奇被炒時的第127位，超越包括香港在內的多支亞洲球隊。

印尼在2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈（18強賽），有不少驚喜之作，對強敵沙特阿拉伯一勝一和，亦曾賽和另一出線熱門澳洲隊，不過關鍵時刻竟突然辭退申台龍，改由荷蘭名將古華尼掌帥。國足在尾二那輪賽事0：1作客負印尼，提早宣告緣盡明年世界盃，就算最後一輪擊敗巴林，只是避過小組包尾，伊雲高域無論如何也是非走不可。印尼在古華特接手後維持水平，以小組第4名晉身下一輪賽事，力爭決賽周一席。

申台龍斷然否認國足主帥傳聞。（Getty Images）

中韓印尼三地熱傳接掌國足 本人斷然否認

申台龍離開印尼後，回到韓國工作，印尼媒體CNN印尼6月15日報道宣稱，「中國足協已將申台龍列入下一任國家隊主帥潛在人選之中」，消息在中國廣傳，而且韓國、中國和印尼3地媒體均有類似報道，令他一下子成為下任國足主帥熱門。可是申台龍本人斷然回應：「無論是正式的或是非正式的，我都沒有收到來自中國足協的任何邀請。」

中國國內不少足球專家和網民均不希望申台龍出任國足主帥，有人稱：「一個韓國教練不應獲得信任接掌國足」，他未有正面回應，僅說：「由於並無收到任何邀請，我認為實在毋須製造不必要的混亂，關於這個話題亦不用再討論。」

伊雲高域日前獨自離開中國，場面冷清。（微博圖片）

2019年已曾拒絕國足招手

韓國前國腳申台龍2014年曾出任韓國男足國家隊看守主帥，之後退下來任助教，並掌管不同梯隊，至史泰歷克（Uli Stielike）在世界盃外圍賽戰績不佳被炒，走馬上任領韓國出戰2018俄羅斯世界盃，卻在韓國分組賽出局後惹來極大批評下離任。2019年中國和印尼均向他招手，二選一之下，他選擇了印尼。

當時印尼足壇正值水深火熱，申台龍也願接下火棒，U20、U23到成年隊都由他負責。短短數年間已帶領印尼走出谷底，並在亞洲足壇打出一片天，申台龍說得上是助印尼足球從黑暗走到光明的男人。印尼足總卻選擇在世界盃外圍賽力爭出線的關鍵時刻把他辭退，當時印尼和韓國傳媒都感到大惑不解。

印尼隊在古華特接手下，主場擊敗中國，令國足緣盡世界盃。（新華社）

對於國足主帥的傳聞，申台龍的經理人公司早前亦發聲明稱，「申教練目前有不同工作，包括在韓國足協擔任副會長，以及是城南FC的非全職總裁。任何相關討論之前，必需有一份來自中國的報價，但直到目前中方並沒有任何行動。」

對於亞洲足球發展，申台龍分析，「中東國家，尤其是沙特阿拉伯，聯賽引入大量歐洲球員後似乎強大了，但實際上本地球員在所屬球隊出場時間減少，因此我相信他們的國家隊實力不及從前。相反，馬來西亞和印尼等東南亞國家實力正在增強。」