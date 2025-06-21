世界女排聯賽香港站｜吳夢潔奠勝後傷出　能否鬥意大利成未知數

世界女排聯賽香港站周六（21日）的重頭戲，中國女排以3：1力克日本隊，主攻手吳夢潔繼續成為得分主力，全場拿下24分，包括奠定勝局的最後一分，但她在得分後受傷離場，需要由隊友背負離開，明日硬撼意大利能否上場仍是未知之數。中國隊另一主將王媛媛直言，中國女排是打團體的，就算吳夢潔未能上陣，明日擊敗意大利的決心不會變。



中國女排以3：1力克日本隊。（夏家朗攝）

世界女排聯賽香港站︱中國女排挫日本攔網完勝 重奪亞洲一姐寶座

世界女排聯賽香港站的「中日大戰」，中國隊頭兩局打出氣勢，連取25：15及25：12，即使日本隊扳回一城，中國女排在第四局以25：22奠定勝局，最後一分由莊宇珊救起對方攻擊，然後主攻手吳夢潔扣殺得手，以3：1力克日本隊，啟德體藝館陷入瘋狂。

吳夢潔依然是中國隊的得分主力，拿下全場最高的24分，其中5分來自攔網，而她亦有11次飛身救球，助攻助守。不過，當吳夢潔扣殺得手後，卻不慎踩中隊友陳厚羽「拗柴」倒地，就算球隊贏波，主教練趙勇顯得憂心忡忡，隊友們隨即上前查看吳夢潔的狀況，董禹含立即把吳夢潔背負到場邊，其後再坐上擔架床。

董禹含立即把吳夢潔背負離場。（夏家朗攝）

吳夢潔累積獲得147分，高踞世界女排聯賽的得分王榜首，如今傷出離場，明日能否披甲鬥意大利仍然是未知之數。中國女排另一主將、副攻手王媛媛賽後表示未清楚吳夢潔傷勢，但無論任何球員上場，都不會動搖中國女排的爭勝心。

吳夢潔在擔架床上離開場地。（夏家朗攝）

「我目前不知道吳夢潔的傷勢，下場對意大利有可能打，亦有可能不打，不過中國女排是打整體的，就算吳夢潔不能上場，其他球員都會上場衝擊對手，我們贏下比賽的決心都不會動搖。」

中國隊擊敗日本後，升上亞洲排名第一，王媛媛直言世上強隊何其多，不會太在意排名，而今場克服了不少困難，克服一切，才可擊敗日本隊，對信心是很大的提升，但勝利是今晚的事，明日比賽需要由零開始再準備。