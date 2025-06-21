世界女排聯賽香港站︱捷克隊成氣氛擔當　享受是最強的團隊文化

世界女排聯賽香港站，今季升班馬捷克隊意外已拿下第四勝，周六（21日）輕取泰國女排。

由「Siu」動作慶祝「Ace」，以手指作槍扮《職業特工隊》配合背景音樂，可見享受當下，正是這支東歐球隊最特別的文化。



捷克女排去季在世界女排挑戰盃封后，今屆升班首次參加世界女排聯賽，雖然世界排名僅列第13位，成績卻令人眼前一亮——首周巴西站接連擊敗勁敵美國與南韓，到香港站日前再挫保加利亞，周六面對聯賽榜尾的泰國，再直落三局贏波。

捷克女排今季目前7戰4勝。（袁志浩攝）

這支東歐球隊更成為啟德體藝館內的「氣氛擔當」，捷克隊全場開出6次「Ace」，每次場上球員都會一起做出C朗招牌的「Siu」慶祝動作；而兩隊挑戰球證判決期間，現場都會播起《職業特工隊》的主題音樂，且鏡頭會轉向後備席上的隊員，她們立即扮男主角湯告魯斯，以手指作「槍」，更一度滾地或倒下，在場內上演「追逐戰」，十分「有戲」。

兩隊挑戰球證判決期間，現場都會播起《職業特工隊》的主題音樂，捷克後備球員以手指作「槍」，十分「有戲」。（夏家朗攝）

雖然她不清楚實際起源及意思，但隊中主攻手格羅莎（Helena Grozer）否認「Siu」動作與C朗有關，「有位隊友帶頭去做，好像是從卡通而來的。」然而這就是屬於捷克女排的文化，她道：「享受團隊這個身份很重要。」

也許這就是捷克有驚喜演出的原因，女排聯賽展開前，就連格羅莎本人也沒想過能取得7戰4勝，「尤其是近兩場都是贏3：0，贏美國是第一件我會想起的事，這告訴我們能跟強隊一戰，球隊仍很年輕，每場都在進步，我為女孩們驕傲。」對整個國家的排球發展來說，是更上一層樓，「這正是我們的下一步，也是我們需要的，把自己與強隊比較。」

捷克隊開「Ace」都會一起做出C朗招牌的「Siu」慶祝動作。（袁志浩攝）

格羅莎已年屆36歲，她10年前曾奪歐錦賽最佳主攻手，也到過上海女排落班，今年才第一次踏上世界女排聯賽舞台，且幾乎每一場都打足。她在場上不論自己失誤或隊友失分，都會如常地鼓勵隊友，也不時跟教練商討戰術。

格羅莎不時跟教練商討戰術。（袁志浩攝）

她是個對自己要求甚高的人，「我熱愛排球，在健身的領域花了苦功去保持體態，因為我總是想挑戰自己，想跟年輕人保持在同一個體能水平。」

「你問我是因為我年輕吧。」她開玩笑地反問記者，配上燦爛笑容，這種處世態度，也許正是其「秘訣」吧。