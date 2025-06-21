世界女排聯賽香港站︱中國女排挫日本攔網完勝　重奪亞洲一姐寶座

世界女排聯賽香港站，中國女排鬥日本女排，關乎「亞洲一姐」名銜。中國女排首兩局以大比數勝出，但日本女排變陣取回第三局。中國女排全場攔網數據「完勝」，拿下第四局，在啟德體藝館全場爆滿下，以局數3：1擊敗日本。



中國女排。（夏家朗攝）

中國女排周六晚迎戰日本女排，關乎「亞洲一姐」之爭，只要中國隊贏波，即肯定取代對方升上世界排名第五。中國女排平均年齡不足22歲，近5次鬥日本錄4負，但日本昨與意大利激戰五局，中國隊則輪空養精蓄銳。

日本女排也有不少擁躉。（夏家朗攝）

中國隊加油之聲響徹全場。（夏家朗攝）

啟德體藝館今晚全場爆滿，近9000個座位無虛席，雖然兩隊各有捧場客，但擁主場之利的中國隊明顯聲勢更浩大，「中國隊加油」之聲響徹全場。

第一局早段中國憑1.97米的19歲副攻陳厚羽多次快攻得分，面對中國「女長城」的身高優勢，日本隊一度以虛攻及後排攻擊應對，但不論得分主力和田由紀子或隊長石川真佑，都不斷被中國隊攔下。首局中國隊共6次攔網成功，加上尾段吳夢潔發力，首局大勝25：15。

中國女排首局攔網得分6次。（夏家朗攝）

16歲正選二傳手張籽萱與隊友愈見默契，相反日本進攻未見起色，想避開中國隊攔截下頻頻打出界。中國中段已拋開至14：7，更出演副攻王媛媛二傳莊宇珊扣殺得分的一幕，第二局分差更懸殊，中國隊贏25：12。

中國女排首兩局橫掃日本。（夏家朗攝）

中國隊今仗發球穩健，且首兩局均無接發球失誤，主教練趙勇甚至沒有換人，但這局犯錯逐漸出現。加上日本此局變陣，重拾佳態，開局領先8：3，逼得中國女排叫暫停；日本隊憑二傳中川司傳球戰術多變，繼續各點搶分，當中佐藤淑乃單局獨得8分，以25：18追回一局。

中國女排勇挫日本。（夏家朗攝）

然而中川司身高僅得1.59米，她在前場攔網「形同虛設」，中國女排第四局網前重新佔優，一度拉開11：6。不過日本新人北窓絢音成為奇兵，來回球中扣殺取分，追至15：15平手。兩隊咬緊至21：21，中國隊靠吳夢潔連取關鍵3分，結果贏25：22，總局數3：1勇挫日本，且全場中國與日本攔網得分次數為14：3。

由於賽前雙方世界排名積分只差8.03分，中國隊3：1獲勝後得7.96分，而日本則扣相同分數，積分肯定反超對手，重奪「亞洲一姐」寶座。

中國女排主力吳夢潔打完最後一分後受傷，要由擔架送離場。（夏家朗攝）