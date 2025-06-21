世界女排聯賽香港站︱日本兩大新星　和田由紀子佐藤淑乃人氣急升

日本女排隊長古賀紗理那巴黎奧運後退役，今年5月同為主攻手的石川真佑正式接棒為新一代隊長，世界女排聯賽（VNL）香港站領軍亮相，這個外型實力兼備、又是男排隊長石川祐希的妹妹，知名度和人氣隊中最強，今站頭兩場比賽對泰國和意大利，每次登場獲得的打氣聲浪都是全場最響亮。

不過日本陣中給香港球迷的最大驚喜，是13號的和田由紀子以及26號的佐藤淑乃。這兩位同是23歲的新星表現搶眼，尤其身型瘦削的和田力大無窮，每次強力扣殺和發球都博得觀眾嘩嘩聲，而佐藤的美貌與球技亦讓球迷驚艷，人氣一步步追上隊長石川真佑。



日本新大槌和田由紀子。（廖雁雄攝）

1.74米的纖瘦「力王」

23歲的和田由紀子2023年開始入選國家隊，並在當季VNL亮相，亦是巴黎奧運大軍成員，然而前任主教練真鍋政義似乎不太信任她，當然有古賀紗理那、石川祐希兩大主力，只有6次國家隊上陣機會，上陣時間亦不算多。隨古賀退役，連續兩屆奧運分組賽出局的日本女排決意改革，今年2月聘得歷來首位外籍主教練厄巴斯（Ferhat Akbaş）掌帥。新人事新作用，和田由紀子獲新帥厄巴斯信任，VNL一開季已正選登場。

首站賽事日本先後擊敗荷蘭，保斯高域不在陣的塞爾維亞，東道主加拿大，以及多明尼加，這4隊世界排名8至11位，全都不是弱旅，這支「新埋班」的日本隊4場皆以3：0淨勝對手，和田由紀子和佐藤淑乃皆功勞不少。

和田由紀子的發球勁度十足。（VNL）

場內霸氣場外親切可人

球員身高永遠是日本女排的弱點，名單內14位成員之中足6呎（1.83米）的球員只得4位，而且都不是主力成員。和田由紀子跟石川真佑一樣只得1.74米高，石川扣球高度為3米正，和田只得2.93米，但勝在臂力驚人，來到香港第一仗對泰國，和田以扣球式發球在啟德體藝館發出巨大的嘭一聲，全場觀眾立即不約而同地嘩一聲驚叫出來，之後她每次發球，球迷反應還是一樣。

數據上看來稍遜的彈跳力，無阻她的耀眼發揮，她的起手時機和路線看得準，出手也快，每次擊球都是快、狠、準，同樣每次博得觀眾嘩嘩聲不斷。不知是否獲香港球迷熱情打氣，和田由紀子在香港站表現更上層樓，首仗對泰國頭兩局石川打不出水準，和田由紀子獨力支撐日本，豪取全場最高的29分；對「世一」意大利打足5局，日本每位成員都有好表現，和田出手大膽果敢，偶爾看準時機虛攻，在意大利身上拿到28分再成全場最高，而且日本需要她的時間往往能挺身而出，甚具大將風範。

和田由紀子場外親切可人。（梁鵬威攝）

甜美大槌手佐藤淑乃

經過這兩場比賽，和田在今屆得分榜以116分一躍升上第三位，僅次得123分的中國主攻吳夢潔和得119分的法國隊接應二傳妮亞耶（Iman Ndiaye）。和田由紀子在球場內霸氣十足，步出場外是個笑容可掬的親切可人兒，就算與香港傳媒語言不通，每場比賽後她都是極少數願意停留在混合採訪區，讓VNL官方頻道以外本地傳媒受訪的球員。

同樣為大槌手的佐藤淑乃，是日本女排另一位表現亮眼的球員，她與和田由紀子都是23歲，而且都是日本球會NEC紅火箭川崎成員，國家隊經驗更多，今屆賽事前已有23頂喼帽，卻無份打巴黎奧運。 身高1.78米，扣球高度3.05米，佐藤淑乃力量不及和田，不過速度快又靈巧，今屆6場賽事已累積96分，隊內僅次和田，較隊長石川真佑還要多1分。

日本另一大槌手佐藤淑乃。（廖雁雄攝）

古賀紗理那傳奇NEC戰衣接班人

佐藤淑乃在日本本土聯賽的表現其實較和田由紀子更耀眼，大學畢業後加入NEC紅火箭川崎。2024/25球季古賀退役，她那件傳奇2號球衣正是由佐藤淑乃承繼，她亦不負眾望去年9月領軍贏得亞洲女排球會錦標賽，獲選為MVP。2024/25球季日本女排SV聯賽，佐藤與和田並肩，常規賽排第二，季後賽殺入冠軍戰敗陣獲亞軍，NEC紅火箭川崎未能衛冕，佐藤淑乃仍獲頒發年度最佳新人。

承繼古賀的NEC 2號戰衣，不少人視她為「古賀紗理那二世」，佐藤認為她跟古賀是不同類型的主攻，讚揚對方帶來啟發的同時，明言不想當「新古賀紗理那」：「我更想成為獨一無二的自己」。

由此可見，和田由紀子與佐藤淑乃不單雙雙助隊長兼王牌石川真佑分擔得分責任，防守能力同樣不俗，而且明顯都是大將之才，她們心態成熟和頭腦冷靜，必然成為新一代日本女排的領袖。

今晚（21日）8時上演中日大戰，既是亞洲第一之爭，也是和田由紀子與吳夢潔兩位球隊大槌得分王的對決。兩隊都是新教練上場，新班底出戰，同樣令人眼前一亮，香港球迷要落足眼力細心欣賞。