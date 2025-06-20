世界女排聯賽香港站︱保加利亞新星的魅力　成長不止技術還有耐性

保加利亞雖是世界女排聯賽的歐洲黑馬，但來到香港站明顯不是焦點所在，然而球隊昨與中國激戰5局後僅負，已贏得不少掌聲與關注。

當中年僅19歲接應二傳手（opposite spiker）史杜恩高娃（Mikaela Stoyanova），最為突出。



保加利亞昨晚對中國女排，擔大旗的是隊長華絲莉娃（Elitsa Vasileva），而19歲的史杜恩高娃（Mikaela Stoyanova）身高1.93米，在隊內得分卻排第二多，她最高擊球點更達3.15米，屬隊內最高。

身高1.93米的史杜恩高娃最高擊球點達3.15米。（袁志浩攝）

6月初加拿大站的第一周賽事，這位女將獨力取得51分，包括32次進攻、12個攔網與7次發球得分，取分比例相對平均，因此被視為全國希望，連國家隊也特別在官方社交平台帳號發文稱讚。

史杜恩高娃（Mikaela Stoyanova）發球威力強勁。（袁志浩攝）

來到香港站，史杜恩高娃面對「世一」意大利仍交出全隊最高的15分，但昨日面對中國卻被收起，上陣時間有限，今日面對捷克，她首局手緊之餘，發揮機會也不多；次局全隊有起色，尾段雙方咬緊比分，但關鍵時間兩隊來回多次後，史杜恩高娃卻扣殺出界，這位小將立即用手掩面，相當失望，之後更被換走。

史杜恩高娃（Mikaela Stoyanova）打失關鍵分。（袁志浩攝）

最後一局保加利亞早被拋開10分之多，雖然史杜恩高娃發球威力令現場嘩然，也一度開出「Ace」，但保加利亞結果仍輸19：25、22：25、11：25，直落三局不敵捷克。有隊友輸波後於混合採訪區推開咪高峰拒絕受訪，紮起一頭長髮的史杜恩高娃則穿好外套，調整好情緒，大方停下來分享感受。

她解釋保加利亞在與中國女排激戰後相當疲累，因此表現失色也情有可原；球隊明日輪空，因此可好好休息，備戰最後一日對泰國，「我們已沒有什麼可以輸，會盡力爭取勝利。」她似乎也不在意外界對自己的期望，「雖然我不及隊友多經驗，但這改變不了我的實力。隊友在場內幫我很多，我們是以一個團隊的身份去比賽。」

史杜恩高娃（Mikaela Stoyanova）指自己沒感到太大壓力。（袁志浩攝）

史杜恩高娃下季會離開本土聯賽，外流意大利球會，她最渴望的，是看見一個更成熟的自己，「作為球員，我想對自己有耐性一點，在各種情況下都能冷靜處理，這正是我現在缺乏的，這樣才可以成為最好的球員。」當然在技術上，能夠如意大利般防守嚴密，減少犯錯，也是她逐漸在學習的事。

史杜恩高娃（Mikaela Stoyanova）認為自己可改善耐性。（袁志浩攝）

從香港站首日賽事，史杜恩高娃在球迷區已被重重包圍，她耐心逐一為球迷簽名、自拍，去年也曾訪港的她表示，對球迷的熱情並不感到意外，「他們支持所有球隊，希望大家能夠繼續看排球比賽吧。」對答談吐看起來，確有大將之風。