美斯遇上他即變小球迷　喜獲簽名球衣如獲至寶曬合照︱足球熱話

撰文：吳慕兒
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無論任何人遇上球王美斯（Lionel Messi），相信都會忍不住跟他影相「打卡」，正隨國際邁亞密出戰世界冠軍球會盃（世冠盃）的他，獲得一位傳奇球星探班並送上簽名球衣，讓美斯搖身一變為小球迷，開心地在IG上載「打卡」成果。

當美斯遇上巴治奧，立即變身小球迷。（IG）

美斯獲巴治奧突訪探班

世冠盃今屆擴充至32隊，並在明年世界盃主辦國之一的美國上演，作為主場球隊之一的國際邁亞密身處A組。首仗只能與埃及的艾阿里踢成0：0，備戰今晚深夜對波圖一戰期間，國際邁亞密獲得一位巨星探班——意大利傳奇球星羅拔圖巴治奧（Roberto Baggio）。

美斯開心地在Instagram分享二人合照，並說道：「真是一次奇妙的探訪！羅拔圖，多謝你這份特別和別具意義的禮物，以及我們分享的奇妙對談。」巴治奧為美斯帶來一份特別的禮物，就是他在1994世界盃的簽名球衣。

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無人不愛的意大利「神奇小馬尾」

巴治奧曾為意大利3戰世界盃，1990年主場出戰獲季軍，1994年美國世界盃領軍殺入決賽，與巴西踢成0：0，互射十二碼階段「神奇小馬尾」負責第5輪射失，意大利獲得亞軍。

1998世界盃8強對法國，又是0：0，今次巴治奧在互射十二碼中鵠，結果意大利仍是要出局。這位悲劇英雄雖然未贏過世界盃，但球技出眾的他無人不愛，1993年獲頒金球獎（Ballon d'Or）和世界足球先生，就算已經58歲，魅力仍不減，美斯在他身邊也立即變身小球迷，「你是個巨星和足球傳奇，無論你想在任何時候到訪，我們一定歡迎你到來看我們！」

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美斯正為世冠盃第二戰對波圖備戰。(路透社)

巴治奧：「我最想跟美斯並肩作戰」

今次不是二人首次見面，早在哥迪奧拿帶領巴塞隆拿的年代，巴治奧已曾到巴塞更衣室探班，當時年輕的美斯害羞地跟偶像見面，兩代傳奇10號仔自此展開忘年友誼。

巴治奧對美斯同樣大為欣賞，數年前曾表示對方是他最想一起作戰的球員，「美斯是世上最佳球員，當他決意入球，便能夠取得入球。我很想跟他並肩作戰，事實上，就算是現在我仍然渴望跟他一起踢波。」巴治奧亦在IG分享二人合照，「美斯多謝你在世冠盃期間為我付出寶貴時間，經過這麼長時間之後我真的很想擁抱你，我的朋友祝你生活愉快。」

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