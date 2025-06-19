世冠盃︱皇馬賽和希拉爾阿歷山大阿諾特地標戰　曼城贏波科頓回勇

世界冠軍球會盃（世冠盃）H組賽事，皇家馬德里只能與沙特球會希拉爾踢成1：1，今夏離開利物浦「登艦」的右閘阿歷山大阿諾特首度在正式賽事為皇馬上陣，正選出場65分鐘，表現有好有壞。

曼城在G組2：0擊敗摩洛哥球隊韋達卡薩白蘭卡，「金童」科頓似乎已重拾佳態。



阿歷山大阿諾特的皇馬處子戰上陣65分鐘。（路透社）

阿歷山大阿諾特皇馬地標戰

皇馬今季有不少變動，今場除了是阿歷山大阿諾特的「地標戰」，也是新帥沙比阿朗素和中堅甸恩胡積臣（Dean Huijsen）的皇馬第一擊。

穿上12號球衣的TAA為皇馬正選上陣，面對希拉爾初時看來有點不穩定，希拉爾三度把握到他失位而在前場右路突破，其中一次他在半場線附近失去控球。他的傳球看來有點保守，不及在利物浦時進取，簡單傳送無問題，但他招牌式的大膽長傳未能成功。

魔鬼與天使表現一同呈現

他之後適應下來漸入佳境，皇馬34分鐘先開紀錄一球他亦有貢獻，截得對手皮球後傳予隊友干沙路加西亞（Gonzalo Garcia），加西亞隨即策動反擊並取得入球。

他亦曾擋出對手射門，數度殺上前場助攻，當他65分鐘被換出時有5次傳中，12次進入對手三閘線，16次前場傳球，全是皇馬球員之中最多，57次觸球亦排全隊第二，不過他有12次失去控球，亦是全隊最多。這就是典型TAA的高風險、高回報式踢法。

干沙路加西亞為皇馬開紀錄。（路透社）

賽後他說：「我的皇馬地標戰，這是奇妙的一天，幾乎是每個球員夢寐以求」，「很神奇，從跟球會簽約一刻我已感受到支持……球迷基礎真是遍佈全球，每一天我都感受得到。」

希拉爾41分鐘博得十二碼，「前狼王」魯賓尼維斯主射扳平。完場前皇馬亦有十二碼機會，但華維迪主射宴客，雙方踢成1：1，各得1分。

曼城開門紅 科頓最強姿態迎戰新球季

曼城在G組面對摩洛哥球隊韋達卡薩白蘭卡一戰，上季持續狀態低迷的科頓，似乎已重拾佳態，2分鐘已為曼城開紀錄，繼而在42分鐘為隊友杜古送上助攻，藍月亮憑他一傳一射2：0擊敗對手，就算歷高利維斯末段紅牌被逐，無阻他們全取3分。

今場表現搶眼的科頓賽後稱，「一個新球季，煥然一新的我」（A new season, fresh me），「我已在期待球季開鑼」。 他坦言上季對他們全隊而言有點難過，「為曼城這種球會比賽，人們期望我們每一戰都踢得好，我已習慣這種壓力……新一季我們會重新出發。」

基亞利殊未隨隊哥帥建議對方轉會

「一億鎊先生」基亞利殊（Jack Grealish）再次受主帥哥迪奧拿冷待，未能入選賽事大軍名單，他上季英超只有7場上選，哥帥賽前建議對方為正選機會應考慮離隊，並指出他跟對方和球會商討後，決定基亞利殊不隨隊到美國出戰世冠盃是最好的處理。