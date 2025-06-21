壁球亞錦賽｜港隊首度包辦男女子金牌　劉子均何子樂齊挫頭號種子

「第二十三屆亞洲壁球個人錦標賽」在馬來西亞古晉上演，港隊代表劉子均與何子樂攜手殺入決賽，雙雙擊敗頭號種子，為香港隊摘下兩面金牌，亦是港隊首次包辦男、女子組冠軍。



香港壁球隊派出4男4女出戰亞洲壁球個人錦標賽，當中男單的劉子均及梁子軒、女單的何子樂躋身4強，劉、何兩人攜手殺入決賽，而梁子軒則不敵頭號種子，摘下銅牌。

女子隊的何子樂今日（21日）率先登場，與頭號種子的主場球手Rachel Arnold碰頭，面對世界排名29位的對手，何子樂全場不落下風，以11：4先開紀錄，次局戰至「刁時」，以10：12遭對手扳回一城，這名世界排名29位的港將繼續勇態，再贏一局11：4，第四局更向對手「派蛋」，打出一局11：0奠定勝局，以3：1力挫主場球手封后。

何子樂以3：1擊敗主場球手封后。（中國香港壁球總會圖片）

男單的劉子均緊接亮相，與卡塔爾球手、頭號種子Abdulla Al-Tamimi交手，雙方世界排名相距18位，今仗戰情激烈，世界排名第41位的劉子均以14：12、13：11、11：9力挫對手，激戰46分鐘獲勝，亦是香港隊首次在亞洲壁球個人錦標賽摘下男、女子組金牌。