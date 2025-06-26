溫網｜黃澤林外圍賽次圈負格魯吉亞老將　全場轟11個Ace球也徒勞

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）繼續為生涯首次大滿貫資格而努力，Coleman在溫布頓網球賽外圍賽次圈遇上格魯吉亞球手巴斯拉舒韋利（Nikoloz Basilashvili），戰況激烈，兩盤同樣戰至「Tie Break」，惟黃澤林以0：2告負，無緣過關。



香港球手黃澤林。（Getty Images）

黃澤林早前在溫網外圍賽首圈直落兩盤力克西班牙球手馬田迪芬（Pol Martin Tiffon）後，遇上世界排名高44位﹑來自格魯吉亞的33歲球手巴斯拉舒韋利。

今仗雙方各有多次破發機會，黃澤林在首盤第一局已經失守，幸好逐漸站穩陣腳，再在對手的發球局找到機會，中段一口氣連取3局，以5：2領先，惟Coleman在關鍵時刻未能保發，被巴斯拉舒韋利回敬3局，雙方戰至「Tie Break」，黃澤林以細分1：7先失首盤。

第二盤初段，雙方繼續互破發球局，黃澤林其後的發球回穩，轟出全場11個的其中8個Ace球，其餘發球局也力保不失，卻未能找到破發機會，雙方再一次需要以「Tie Break」分勝負，惜Coleman以3：7再輸一盤，力戰僅負無緣過關。