山友好去處！「山林密語」環保展覽宣揚無痕山林　認識行山徑保育

各位喜歡行山的朋友，本周本至回歸日假期有個好去處，不是郊外地方，而是荃灣愉景新城的「山林密語」環保展覽。這個由環保團體綠惜地球主辦的展覽老少咸宜，以無痕山林為主題，市民可透過遊戲了解無痕山林七大原則，而且現場還有一些小實驗及模型，深入淺出地介紹保育行山徑的資訊。「山林密語」環保展覽的展期從6月26日起，至7月1日，由早上11時至晚上8時開放。



「山林密語」環保展覽在荃灣愉景新城舉行。（顏銘輝攝）

「山林密語」是一個結合科學、藝術創作、互動體驗的大型環保展覽，以無痕山林為主題。市民可以透過互相遊戲了解無痕山林的七大原則，分別是出發前要有充足的計劃及準備、在可承受的地面上行走及露營、妥善處理垃圾及適當維護環境、保持環保的原有風貌、減少營火對環境的衝擊及傷害、尊重野生動植物以及尊重其他郊野使用者。

學做負責任行山客 上山前了解「無痕山林」七大原則

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市民可以在現場領取空白的紀念卡，再逐一蓋章。（顏銘輝攝）

市民可以在現場領取空白的紀念卡，再逐一蓋章。（顏銘輝攝）

主辦團體綠惜地球推廣行山徑保育多年，積極舉辦行山徑主題的公眾教育活動，例如手作步道的工作坊，讓普羅大眾落手落腳修築行山徑。在今次的「山林密語」展覽中，有5個小實驗及模型，讓市民了解保育行山徑背後的自然科學，認識水土流失及修築山徑的原理。現場有個山徑表面溫度小實驗，令市民知道不同山徑路面的溫度會有分別，石屎路面的溫度會較高。

現場有多個打卡位，其中瘋狂山林啟示錄的巨型展板，是綠惜地球聯同攝影師兼「P圖」藝術家Tommy 合作製成的巨型超現實作品，以天馬行空的「P圖」描繪幻想中的瘋狂情境，藉此引發大家思考如何實踐無痕山林，守護郊野環境。

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賽馬會入山隨俗教育計劃「山林密語」環保展覽

日期：6 月 26 日（四） - 7 月 1 日（二）

時間：11AM - 8PM

地點：荃灣愉景新城 D·PARK L1 中庭（荃灣地鐵站 A3 出口）