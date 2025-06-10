港產行山App WayMe上架　重新研發地理圍欄技術　盼加強遠足安全

港產行山應用程式WayMe上架，歡迎山友試用！WayMe設有預防迷路的功能，利用全新的地理圍欄（Geofencing）技術，萬一發現行山人士有不尋常偏離原定路徑的情況，會發送警報提醒，避免意外發生，而且家人可以遙距追蹤行山人士的位置。若果行山人士長時間不理會警告，加上應用程式估計可能發生意外，便會代行山人士發送緊急求助訊息。



行山應用程式WayMe創辦人Rainer Duespohl 。（顏銘輝攝）

行山應用程式WayMe上月發行，昨日（9日）在科學園舉行發布會。WayMe創辦人Rainer Duespohl表示，有次到八仙嶺行山時，突然收到妻子電話，對方擔心其安全，所以萌生設計這個應用程式的念頭，希望可以加強行山人士的安全，並減少家人的憂慮。

香港自立民間搜索隊的其中一位創辦人Addison到發布會分享。（顏銘輝攝）

Rainer Duespohl是一位居港德國人，熱衷越野跑，曾經在adidas及The North Face母公司VF Corporation擔任資訊科技部門的高層。他之前主導開發越野跑比賽應用程式TrailMe，提供賽事追蹤、更新的服務。他再開發WayMe，希望服務行山人士，提升他們的安全，減少行山意外。

WayMe重新研發地理圍欄（Geofencing）技術。

WayMe其中一大特點是重新研發了一套適合行山使用的地理圍欄（Geofencing）技術，從平面範圍轉為線性，地理圍欄會沿行山徑左右而設，若果行山人士偏離了原定山徑，應用程式便會發生警告，提示行山人士返回主徑，避免迷路。WayMe還設行程警示，若果發現行山人士步速太慢，落後進度，亦會發出提示，建議加緊行程。

RC Gold（左起）、黃浩聰、Addison、Steve Carr接受Richard Kimber訪問。（顏銘輝攝）

WayMe另一目標是為了讓山友的家人安心、放心。行山人士開啟WayMe導航後，可以向親友分享連結，對方透過連結可以追蹤行山人士的位置。WayMe設有緊急聯絡人的功能，若果行山人士長時間無視應用程式的警告，應用程式估計行山人士有可能出意外時，便會向緊急聯絡人發送訊息。Rainer Duespohl表示，長遠希望可與搜索隊伍及政府部門合作，直接將求救訊息發送至報案中心，加快救援。

曾小強之前到台灣行山，也有用到WayMe記錄路線。

WayMe正式公布前，邀請了不同人士測試及回饋意見，例如越野跑手曾小強3月到台灣挑戰中央山脈大縱走，用7日完成旅程，當時他也有用上WayMe。此外，另一越野跑手黃浩聰在7月進行「Project Endless冰島站」，需要5日走500公里，亦將會用上WayMe導航及記錄路線。