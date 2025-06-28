物理治療師西高山實測登山機械人　點評行山「黑科技」優勢與不足

在第一次測試，測試者認為登山助力機械人可以幫到復康的病人，所以在第二次測試邀請到註冊物理治療師何淑玲（Horlick），穿上登山機械人上落港島的西高山。試用過後，何淑玲指登山機械人可協助四頭肌發力抬腿，適合下肢肌力不足的傷患者或普通遊客行山，並可訓練中風或脊柱受傷的病人。不過，何淑玲認為在行平路的時候，機械人沒有提供向後蹬的力，跟人體正常行路的步姿有點出入，而且她覺得向兩側活動或轉向時，機械人的反應亦不夠靈活，尚有不少改進空間。



第一次測試：登山機械人香港實測 行山「黑科技」挑戰針山樓級 試後感大分享

物理治療師何淑玲到西高山測試登山機械人。（顏銘輝攝）

何淑玲在山頂凌霄閣穿上由深圳肯綮科技研發的下肢外骨骼機械人「π」，沿夏力道步行，適應登山機械人，之後接山徑，登上高494米的西高山。她說：「我覺得比平時上山快，整體感覺是輕鬆了，不會那麼喘氣，因為它真的幫到我的髖關節及膝蓋發力。」她表示平時上西高山要用12分鐘，這次用了11分鐘便登頂。

物理治療師何淑玲到西高山測試登山機械人。（顏銘輝攝）

經過仔細測試後，何淑玲分開上山、平路及落山3方面去評價登山機械人。她說：「上山的確可以幫到髖屈肌及四頭肌發力，因為它可以產生一道向上的力，我覺得很有幫助，特別對一些下肢肌力不足的傷患者。或者是普通遊客，平時不夠運動訓練，但如果要上很高的山、上很多樓級，其實很有幫助。」她表示機械人可以加強上樓梯時的平衡，行得更穩定。

物理治療師何淑玲到西高山測試登山機械人。（顏銘輝攝）

接着，她認為穿着機械人行平路時，步姿有點奇怪，她說：「它主要提供抬腿時的發力，但缺乏向後蹬時的發力，所以臀部要多點主動發力，希望將來可以改善。」對於落山，她認為沒有幫助，甚至影響落山動作的流暢。她說：「機械人在向前行方面做得很好，但當我想向兩側活動及轉向時，反應好像慢了一點。」

物理治療師何淑玲到西高山測試登山機械人。（顏銘輝攝）

協助行山以外，何淑玲表示這部登山機械人可以幫助中風或脊柱受傷的病人訓練，刺激腦部。她舉例，若有病人因神經損傷不能自主地做到某個下肢動作的幅度，機械人可以協助病人完成，重新教育腦部。她認為登山機械人在復康方面有很大潛力，適合一些膝蓋關節退化或者換上人工關節的病人。