劍擊青訓專題3｜男重四子從歷練中成長　互信是登頒獎台最大力量

一連三集香港劍擊青訓專題，由宏觀整個青訓版圖，到聚焦三名轉任運動員兼教練的師兄，來到第三集，我們從青年軍角度出發。

四名男子重劍港青小將高映川、黃至晧、徐浤展（前名徐家煥）及袁諾文早前在世界青少年錦標賽歷史性奪得團體賽銅牌，標誌着港青實力不止在於一個人，而是一個整體。回想組軍之初，雖然在青年世界盃經歷慘痛敗仗，但正是這些歷練，方成就四個大男孩的世青奇蹟。

攝影：梁鵬威



男重四子高映川﹑徐浤展﹑黃至晧﹑袁諾文在今年世青賽締造歷史，摘下港隊史上首面團體獎牌。（FIE圖片）

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故事從踏上世青頒獎台之前說起。四子初次躋身4強，決賽席位觸手可及，不過期望愈大、壓力愈大，結果準決賽以38：45不敵加拿大，高映川更勇戰受傷。回到「後台」，場面混亂，受傷的人喊痛、悲痛的人哭泣、憤怒的人發脾氣、另一個則不知所措。

類似情況，他們在青年世界盃開羅站也發生過。當時四子在16強面對非最強陣的中國隊，大部分時間領先，袁諾文在大好形勢下入替，單局卻輸3：9，比賽最後遭中國隊逆轉。賽後，除了袁諾文連番為輕敵道歉，港隊只剩一片死寂。

開羅慘敗是場教訓，歷史絕不能於世青銅牌戰重演。想到這一點，徐浤展立即抖擻精神，挺身而出喊話：「我們竟然打到這個階段，為何就此放棄？要盡全力打下去！」

曾經被師兄兼教練黎家俊批評士氣不足的四子，最終在銅牌戰以45：43力克匈牙利，以勝利為世青作結。

「我們往後任何情況都要『嗌爆』，每取一分都要嗌，就算輸人都不能輸陣，我們在世青甚至被罵太嘈。」黃至晧說。

「之前亞青賽高映川上陣機會不多，今次大家出齊，各人一起發揮，成就這面獎牌。」被袁諾文形容為「徐隊長」的徐浤展話音未落，袁諾文即補充：「團結就是力量！」

港青男重總是激情滿滿，甚至去到被喝停的地步。（FIE圖片）

團結固然促使四子踏上頒獎台，但之前在青年世界盃和亞青賽學到的戰術運用，同樣是勝利關鍵，尤其團體賽一場9局共45分，每局是盡快搶5分還是「慢磨」限時3分鐘，兩者之間也是選擇。「對於領先一方，打足5分當然好，但面對強隊時，如果實力有差距，不要胡亂進攻，先守住分數也是戰術之一。」袁諾文解釋，早前亞洲青少年錦標賽4強對哈薩克，他們就是以守代攻，不強行追分，先減少失誤再伺機出擊，終於反敗為勝；世青賽銅牌戰能夠擊敗匈牙利，四子正是冷靜應對，不會每局都「打爆」5分，頭6局雙方互有領先，直至黃至晧第7局打破缺口，拉開6分差距，終於險勝對手。

拍攝當日，男重四子獨欠在加拿大升學的黃至晧。（梁鵬威攝）

港隊總教練鄭兆康在成年組男子花劍和女子重劍無緣巴黎奧運團體賽後，立即將相關資源調配到青年軍，讓本地排名前四的青少年劍手獲公費資助出戰其中兩站青年世界盃，為的正是與高手對碰的機會，從中學習技術和戰術，以及如何在比賽中應對，更深遠是對劍擊運動的理解。以徐浤展與高映川為例，兩人在2024/25賽季的比賽軌跡遍佈四大洲，當中更由香港跨越11180公里遠赴非洲的尼日利亞，自費參加分站。徐浤展以投資比喻：「自費當然有壓力，但不可以想太多，出外比賽無論成績好壞，也是劍擊生涯的投資，投資自然涉及風險。」並肩作戰的高映川則認為，接觸世界才可擴闊眼界，更多香港劍手出外搶分，對整個男重的水平都有正面影響，徐浤展補充：「打過青年世盃至少知道哪些國家是勁旅，若然沒有打過就去亞青、世青的話，感覺就像『裸考』，完全不了解世界水平。」

因為青年世界盃而四出征戰，男重四子認為對成長幫助甚大。（FIE圖片）

除了青少年賽事，四子近年更因為資源增加，有機會隨師兄出戰成年組賽事，或者一起集訓。譬如今年3月底，袁諾文和徐浤展遠赴摩洛哥角逐成年組世界盃，見證師兄們如何活用經驗，調整技、戰術彌補力量和速度稍遜的弱點，袁諾文直言獲益良多，徐浤展大讚隊友：「他（袁諾文）以前有時『夾硬』打，有點稚嫩，如今截然不同，若然要博的劍，他一定拿下，就像世青16強對德國強『決一劍』，我們當時已覺得勝券在握。」

打打鬧鬧，就是港青男重的日常。（梁鵬威攝）

四子之中，只有袁諾文是2006年出生，其餘三人都是2007年；如無意外，明年有望以原班人馬參加世青賽。師兄兼教練黎家俊大膽為師弟定下來季目標——世界第一，他認為絕非不可能；徐浤展亦指世界前三的埃及、美國及意大利主力劍手將會超齡，來季是千載難逢的好機會。事實上，高映川、黃至晧、徐浤展及袁諾文這個組合，在今年1月開始才首度合作，黃至皓因為負笈加拿大，本身與隊友不熟悉，但比賽和集訓朝夕相對，訓練時一起流汗、比賽後一起玩桌上遊戲，無形隔膜逐漸打破。

「不信隊友就沒有贏的機會。」徐浤展如是說。的確，四個年輕人合力摘下的獎牌，既是香港歷史，也是「贏一齊贏、輸一齊輸」的團體本義。

經過大半年的相處，港青男重四子的關係已超出普通隊友。（趙子晉攝）