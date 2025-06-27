劍擊青訓專題2｜資深隊員兼教青少年　向教練取經　對小將傳承

一連三集劍擊青訓專題，第一集提到，香港劍擊隊合計青少年和成人組之全職與兼職運動員，目前有超過130人，是香港體院中最龐大的隊伍。

面對龐大工作量，總教練鄭兆康（康教練）近年安排行將退役的師兄師姐兼任教練，像男子花劍的楊子加、男子重劍的黎家俊和男、女子佩劍的陳智軒及歐倩瑩，他們既能充當青少年劍手與外籍教練團隊溝通的橋樑，亦從外籍教練身上汲取教學經驗，繼續傳承。

攝影：梁鵬威



香港劍擊隊擁有超過130人的團隊，運動員人數冠絕整個體院。（梁鵬威攝）

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男、女子的花、重、佩共6個劍種，每季都有8站世界盃或大獎賽，加上兩站青年世界盃，每個比賽皆需教練隨行督師，有時教練帶了成年組出外作賽，便無多餘人手照顧青少年隊。康教練安排楊子加、黎家俊、陳智軒（Cyrus）和歐倩瑩兼任教練，當中楊、黎、陳的工作重心均已轉移到青年軍。他們的日程由以往日練兩節，變成現在其中一節負責少年組訓練，另一節有時自己健身，有時擔任成年組陪練或助教。

黎家俊兩年前轉換角色，協助小將們訓練。（梁鵬威攝）

黎家俊不乏機會帶領小將們出戰，正如近兩年在香港舉辦的重劍青年世界盃。（中國香港劍擊總會圖片）

黎家俊兩年前已投入工作新模式。當時他已屆全職生涯黃昏，正值男子重劍隊教練團欠缺人手，只得陸昶名教練負責成年組主力劍手，青少年劍手更無教練帶領，於是他一口答應康教練的安排。期間他既要兼顧成年組隊友的日常訓練，同時領軍出戰世青賽、亞青賽及青年世界盃。

在體院執教已經是黎家俊的日常。（梁鵬威攝）

陳智軒與楊子加則是去年10月開始兼任教練工作。當中佩劍隊有新加盟的法國教練Pierre Mione及Philemon Barruyer掌管男子成年及青年隊，男佩全職劍手多達17人，Cyrus此時答應Pierre Mione要求轉換身份，正好充當青年軍與外籍教練溝通的橋樑，尤其他與楊子加及黎家俊都在所屬劍種的港隊效力十多年，熟悉隊中運作，這些經驗對青年軍大有幫助。

陳智軒說：「如今的年輕劍手，本身已在坊間的私人劍會訓練，各有風格，來到體院，訓練方法必定有分別，他們會不明白法國教練下達的指令與訓練內容，我可以把教練的要求和想法以廣東話向他們解釋，令他們更容易理解，慢慢熟習體院的訓練環境。」楊子加認同Cyrus的說法，譬如早前殺入世少賽32強的女花小將梁殷僑，年僅13歲，初入體院新環境，又要接受外籍教練指導，的確適應需時，楊更道出師兄兼教練的優勢：「我們不會擺出高高在上的教練模樣，反而更像朋友，畢竟年輕劍手有很多想法，但未必敢向教練表達，我的角色正好開解與疏導他們的情緒，解釋大家的立場，減少矛盾。」

以師兄身份陪伴小將們成長，楊子加認為對小將們更有利。（梁鵬威攝）

在隊中已有十多年資歷，熟知隊內運作，三位師兄正好充當劍手與教練之間的橋樑。（梁鵬威攝）

目前港隊教練團恍如「八國聯軍」，教練來自法國、意大利、韓國、中國等地方，花劍的Gregory Koenig固然廣為香港人認識，重劍的Grumier也是前法國國家隊教練，佩劍的Pierre曾培育出世界冠軍，韓國的李旭宰亦是奧運金牌級教頭，雖然各人處事與執教風格不一， 但不變的是對劍擊的一絲不苟，三名運動員兼教練也從中得益。

外籍教練如何在訓練時做到一絲不苟，讓香港劍手們獲益不少。（梁鵬威攝）

陳智軒舉例：「他們（法籍教練）教的技術好仔細，一個出手，連手指要轉多少、什麼角度也非常講究，他們追求準確，每個動作也要做到完美。」法籍教練在集體訓練課節後，不時留在劍擊劍，觀察Cyrus和黎家俊如何與劍手單對單授課，加以指點，提升個別課的質素，Cyrus補充：「無論是李教練或法國教練都是世界級，近兩年我受到他們啟發，更了解世界的水平。近期與法國教練合作較多，他們主張先理解，再執行，不再是不求甚解，無論對打劍或教劍都極有幫助。」

細微至單對單的小技術，外籍教練也要求做到完美。（梁鵬威攝）

作為師兄不會高高在上，玩遊戲也是會落場。（梁鵬威攝）

跳出熟悉的舒適圈轉型，三個港隊師兄都遇上不少困難，而且在香港劍擊水平不斷提升下，其他隊伍不時趁亞洲分站比賽前後來港訓練，例如早前女子重劍世界盃無錫站前，法國、意大利、羅馬尼亞等隊伍便雲集體院進展開訓練營，當時法籍教練Grumier偕男子隊身處法國備戰世界盃分站，黎家俊便肩負起與外隊教練溝通協調的重任，工作十分繁忙。不過，回想轉型後的日子，黎家俊道出箇中滿足感：「自己落場打肯定較輕鬆，當教練要顧及太多事情，抵達當地要訓練，比賽當日更是如坐針氈，心理壓力很大，但看着小將拾級而上再踏上頒獎台，這份滿足感難以形容。」他亦深信，從世界級的外籍教練身上，可以學到更多，未來無論在哪裏教劍，都能向小將傳授這些寶貴的經驗，這就如楊子加所言：「最終都係想香港隊好。」

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