無痕山林展覽至7.1　漁護署：保護環境與尊重自然下發展綠色旅遊

環保團體綠惜地球由6月26日至7月1日於荃灣愉景新城舉行「《山林密語》 無痕山林環保展覽」，宣傳無痕山林及可持續行山徑的訊息。在上周六（28日）的啟動禮上，漁農自然護理署助理署長（郊野公園）葉彥表示，當局會以保護環保及尊重自然為前提下，健康地發展綠色旅遊。綠惜地球董事譚鳳儀認為郊野地大遼闊，難以單靠政府管理，行山人士亦需自律，所以她希望培養公眾對大自然的尊重及責任。



鄭茹蕙帶領葉彥、黃錦星、譚鳳儀等嘉賓參觀展覽。（由大會提供）

疫情後，香港山野成為內地遊客的寵兒，他們喜歡到大東山、東壩、麥理浩徑第二段、塔門、東龍島等地行山。政府亦着意推廣山徑旅遊，提出「四山」旅遊，包括太平山、鳳凰山、西貢海及大帽山。葉彥說：「近年香港的旅遊發展方面，愈來愈着重綠色旅遊發展，漁農自然護理署作為郊野公園的管理者，有責任去用一個保護環境、尊重自然的大前提下，確保綠色旅遊可以持續及健康發展。」

葉彥表示，香港的郊野美景不只得西貢東壩，政府會推廣不同的郊遊景點，讓旅客可以按照個人喜好及能力，前往不同的地方遊覽。她補充，政府不會只顧推銷美景打卡，還會向遊客介紹郊遊守則。她提到，近年漁護署推行「行山有道」宣傳計劃，重點向大眾宣揚對大自然負責任的遠足禮儀。她說：「除了自己垃圾自己帶走外，我們都會特別宣傳郊遊安全的知識。」

王福義（左二）、譚鳳儀（左三）、葉彥（中）、黃錦星（右二）及林超英（右一）等嘉賓出席啟動禮。（由大會提供）

綠惜地球董事及香港城市大學化學系榮休教授譚鳳儀認為，教育大眾擁有珍惜郊野之心，方為保護山野的治本之道。她說：「單靠相關部門的同事，很難管理所有的地方，所以只能透過提升郊野使用者整體的教育觀念，需要珍惜我們這麼美麗的山景，才可能保育及管理得好。故此，我們覺得提升公眾的意識，不但可以保存自然環境的美觀，亦可以令到我們的郊野資源被長久使用，減少公用開支，正正做到可持續山徑的目的。」

譚鳳儀特別強調責任與尊重，她說：「希望公眾可以培養出一份對大自然的責任及尊重，不只是熱愛，還要尊重及負責任。」

市民參與遊戲體驗，了解無痕山林的七大原則。（由大會提供）

這個展覽以無痕山林為主題，市民可以透過互動遊戲了解無痕山林的七大原則，分別是出發前要有充足的計劃及準備、在可承受的地面上行走及露營、妥善處理垃圾及適當維護環境、保持環保的原有風貌、減少營火對環境的衝擊及傷害、尊重野生動植物以及尊重其他郊野使用者。

小朋友參與遊戲，了解無痕山林的七大原則。（由大會提供）

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示：「無痕山林是全球野外活動通用的一套道德倫理準則，旨於減低康樂活動對大自然環境的影響。本地一般公眾對無痕山林的理解多止於帶走垃圾，但其實當中還包括更多方面的愛護山林知識及實踐。」她指香港雖擁有豐富的郊野康樂資源，卻同時面對大量郊遊人流帶來的壓力，因此應透過提升遊人對無痕山林的意識，從而減少活動對自然環境的影響。長遠而言，這不僅有助於降低公共管理開支，也能促進更良好的郊遊體驗。

鄭茹蕙（左一）在台上訪問王福義、林超英及黃錦星。（由大會提供）

香港中文大學地理與資源管理系客座教授及漁護署前助理署長王福義、香港鄉郊基金主席及前香港天文台台長林超英皆認為，尊重是最重要的無痕山林法則。王福義說：「尊重動植物，你要尊重動植物生長的環境，亦要尊重其他人活動的範圍。」林超英表示山不只是沙及石頭，還有水、空氣、動物及植物，人需尊重它們。前環境局局長及無止橋慈善基金主席黃錦星還提到，郊遊人士需要尊重村民，保護鄉郊文化。

鄭茹蕙帶領葉彥、王福義、林超英等嘉賓參觀展覽。（由大會提供）

展覽共設五大互動展區，助大眾重新認識與山林的關係。同場亦設置知名創意藝術家作品，以及多項有趣互動活動和工作坊，為不同年紀的公眾帶來充滿趣味的體驗，深入淺出地學習無痕山林七大原則，愛護香港山林。

一班學生參觀展覽。（由大會提供）

賽馬會入山隨俗教育計劃《山林密語》環保展覽

日期：6 月 26 日（四） - 7 月 1 日（二）

時間：11AM - 8PM

地點：荃灣愉景新城 D·PARK L1 中庭（荃灣地鐵站 A3 出口）