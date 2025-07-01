歐洲熱浪襲溫網　艾卡拉斯首圈苦戰5盤過關　關心球迷睇波熱到暈

在歐洲熱浪下，溫網的球手及球迷都十分辛苦，昨日（6月30日）現場氣溫高達攝氏32度，成為溫網史上最熱的第一個比賽日。爭取衛冕的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在男單首圈與意大利球手霍尼尼（Fabio Fognini）激戰超過4小時，打足5盤險勝過關。在決勝盤，現場有一位79歲球迷疑因天氣太熱而暈倒，比賽暫停，艾卡拉斯駐足在看台前十分憂心，並遞上凍水，獲患者家屬大讚窩心。



在32度的氣溫下睇波，修夫咸及碧咸還可以穿着西裝，耐熱能力相當強！（Getty Images）

目前ATP世界排名次席的22歲西班牙球手艾卡拉斯，在周一溫網首圈面對38歲老將霍尼尼。兩人棋逢敵手，艾卡拉斯以7：5先下一城，第二盤打到決勝局，霍尼尼贏細分7：5扳回一城。艾卡拉斯在第三盤以7：5贏出，霍尼尼以6：2回敬一盤，追成盤數2：2。

在決勝的第五盤，艾卡拉斯佔盡優勢，大勝6：1，以盤數3：2險勝霍尼尼過關，保持大滿貫首圈不敗的往績，自2021年出道以來18場大滿貫首圈全勝。艾卡拉斯擁有5座大滿貫錦標，他是應屆法網得主，並力爭溫網3連冠。

艾卡拉斯賽後與霍尼尼擁抱。（路透社）

艾卡拉斯在溫網首圈即陷於苦戰，打足5盤才過關。（路透社）

賽後，艾卡拉斯特別當眾向霍尼尼致敬，因為今屆是霍尼尼最後一次出戰溫網。他說：「老實說，我不明白為何這是他的最後一屆溫網，他應該還可以打多三、四年。太難以置信了，我要向他致敬。」

得到艾卡拉斯的當眾嘉許，霍尼尼的內心亦很激動，他在記者會上說：「我在更衣室內哭了。我沒有想過可以跟他打足5盤。我來這裏時，完全沒有任何期望。自從今年受傷以來，我打得很差，很少贏到比賽。能夠在這個場地、跟一位我非常尊重的冠軍級人馬比賽，真的不能夠再好了。」

在炎熱天氣下睇波，球迷出盡法寶，風扇仔是不可缺少的。（路透社）

有一位年長球迷的睇波期間暈倒，大會人員為她打傘遮蔭。（Getty Images）

今屆溫網在熱浪中開始，周一氣溫達攝氏32度，成為溫網史上最炎熱的第一個比賽日。在首圈打了4小時37分的艾卡拉斯亦認同，炎熱天氣是一大挑戰，他說：「如果比賽時間長、對拉多板，情況會更加困難。我們在嚴峻的環境下作賽。比賽真的很艱難，但我們都網球運動員。」

艾卡拉斯續說：「比賽時，你可能會感到情緒低落，因為陽光一直曬住你。必須要做好戰鬥的準備。」

球手難捱，觀眾亦十分辛苦，坐在看台上「乾煎」數小時。在這場決勝盤期間，有位79歲婦人在看台上懷疑熱到暈，比賽暫停了約17分鐘。艾卡拉斯十分關心那位球迷，駐足在看台前，並遞上凍水。

艾卡拉斯說：「明顯地，對於球迷而言，儘管這裏是倫敦，但他們都不習慣這樣的天氣。坐在看台上動也不動5小時，面對炎炎烈日，觀眾也特別難受。」

艾卡拉斯十分關心那位暈倒的球迷，駐足在看台前。（Getty Images）

英國《每日郵報》記者訪問了現場的球迷，有人說：「艾卡拉斯真的很着緊！他一直留在那裏，不斷跟她及其家人說話。」

暈倒的是一名79歲的老婦人，她是艾卡拉斯的忠實支持者，希望可以現場看到他贏波。那位老婦人的家人告訴《每日郵報》：「我們覺得她過熱了，我們都喝了很多水。我們那時正準備入一入去，因為她說要避一避太陽，但她很想見到艾卡拉斯贏波。突然間，她就彎低腰，暈倒了去。他馬上就走過來，留在前面，一直跟她說話。他是個窩心體貼的人。」

見到有球迷暈倒，艾卡拉斯連忙遞上凍水一支。（Getty Images）

見到有球迷暈倒，艾卡拉斯連忙遞上凍水一支。（Getty Images）

天氣炎熱，入場的球迷都做足準備。（Getty Images）