網球．溫布頓︱莎巴蘭卡歌芙一舞化恩仇　法網決賽風波和氣收場

當今網球界兩大天后，世界排名第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）與世界排名第二的歌芙（Coco Gauff）交手互有勝負，但上月在法國網球公開賽（法網）女單決賽交手後，落敗的莎巴蘭卡賽後多次聲言「自己打得差」，暗指歌芙實力不及自己或另一球手施安迪（Iga Świątek），惹來歌芙反擊。

今個月輪到另一大滿貫賽事溫布頓（溫網）展開，正當外界等待「食花生」看看二人會否繼續針鋒相對，莎巴蘭卡和歌芙用行動證明她們的情誼未變。



歌芙與莎巴蘭卡在溫布頓展開前大跳開心舞。（Getty Images）

莎巴蘭卡法網落敗言論欠風度捱批

莎巴蘭卡在法網決賽後哭指自己表現差劣，並向歌芙道賀，繼而在賽後記者會反覆強調自己發揮不佳，「這是我表現最差的一場決賽」，更說：「如果施安迪在4強擊敗我，我覺得她今天會贏。老實說，我很痛苦，之前我一直打得很好，然而去到決賽，卻打成這樣子。」言談間只說自己表現不佳、未有認可對手表現之餘，更有貶低歌芙之嫌。

隨後輪到歌芙出席記招，有記者覆述了莎巴蘭卡的說話，歌芙先是一臉難以置信，反問：「她這樣說了？」記者再說一次，歌芙才笑着回應：「我不同意這說法。我已經坐了在這裏。」惹來一陣笑聲，她續說：「上次我遇上施安迪的時候——我不是要貶低她或什麼，但我對上她時，我直落兩盤贏了」，她續稱：「我不覺得這種說法（莎巴蘭卡的話）公允，因為在比賽中，任何事都可以發生。」

莎巴蘭卡法網不敵歌芙，賽後一番欠風度言論捱批。（Getty Images）

溫網大合照歌芙莎巴蘭卡共跳開心舞

向來心直口快的莎巴蘭卡，法網後一番言論有欠風度捱批，她隨即發聲明承認歌芙值得獲勝，並私訊向對方道歉，表示會從錯誤中學習，「我跟Coco一直友好，老實說，正如我在聲明和給她的訊息所言，我不想冒犯她，只是對自己感到不滿，受情緒籠罩而完全失控。」

溫布頓開賽前集合一眾球星在中央場前大合照，莎巴蘭卡與歌芙不單如常有說有笑，還一起大跳開心舞，莎巴蘭卡還上載二人跳舞影片到社交媒體，「TikTok舞總是能把人們連結在一起」。

「希望美國傳媒可以放我一馬」

莎巴蘭卡早前表示，「我私訊向歌芙道歉，確保她明白我無意冒犯她。她當然獲得我的尊重，她是知道的。我很開心她的反應就是：『一切很好，別擔心』，是的，如你在影片所見，我們很好，我們是朋友，因此希望美國傳媒現在可以放過我。」

21歲的歌芙常常玩TikTok，她上載與莎巴蘭卡在溫網主場館All England Club前拍下的影片，「好吧大家，我們回來了，有否想念我們？我們都在想念你們。」這位美國年輕球手實力高強，EQ亦愈來愈高，「橄欖枝伸出並已獲接受！我們都很好，所以他們也應該一樣。」不止用行動原諒對方，也促請雙方球迷放下敵對心態，愈來愈有大將之風。

歌芙在法網奪得生涯第二個大滿貫單打錦標。（路透社）

27歲的莎巴蘭卡正值生涯高峰，連贏2023、2024澳網，加上2024美網，共3奪大滿貫。她跟歌芙11次交手5勝6負，算是互有輸贏，不過兩次大滿貫決賽，包括2023年美網及今年法網均敗陣而回。