祖達車禍離世｜計劃趕船去英國回利物浦報到　因身體原因不坐飛機

迪奧高祖達（Diogo Jota）車禍逝世，震驚體壇。這位28歲葡萄牙國腳在當地時間周四（2日）凌晨發生交通意外，他的林寶堅尼跑車懷疑在爬頭時爆胎失控，衝出公路後起火，他與26歲弟弟安達施華（Andre Silva）在火海中去世。根據葡萄牙記者透露，迪奧高祖達正前往西班牙北部海港城市桑坦德（Santander），乘搭渡輪到英國南部，準備下周一回利物浦報到開操。



祖達在7月3日車禍離世，終年28歲，大批球迷到晏菲路球場哀悼，利物浦亦下半旗。（Getty Images）

祖達在西班牙的公路上意外身亡，原來他正駕車前往桑坦德，準備搭船回英國。因為身體原因，祖達沒有選擇飛機而是搭船。《CNN》的葡萄牙體育編輯魯爾羅拉（Rui Laura）在直播表示：「他（祖達）曾接受肺部手術，不建議搭飛機。」

魯爾羅拉說：「他正前往西班牙北部港口城市桑坦德，準備搭渡輪前往英國，抵達英國後繼續駕車。他正和他的弟弟前往利物浦。」

祖達在7月3日車禍離世，終年28歲，大批球迷到晏菲路球場哀悼，利物浦亦下半旗。（Getty Images）

祖達在A-52公路往貝納文特（Benavente）方向的行車線出意外，這個方向確實是往北邊的桑坦德。英國《每日郵報》估計，祖達計劃乘搭當地時間今日下午4時從桑坦德開出的渡輪，前往英國西南部的普利茅斯（Plymouth），乘客要在船上過一晚，大約周五早上11時15分抵達英國。

祖達在7月3日車禍離世，終年28歲，大批球迷到晏菲路球場哀悼，利物浦亦下半旗。（Getty Images）

另一位葡萄牙記者域陀賓度（Victor Pinto）說：「祖達有時選擇駕車，因為他的肺部有點不適，但不太嚴重的，而且我們都知，英國南部及西班牙之間有渡輪往來。」

利物浦將於下周一（7日）開操，首場熱身賽會在7月13日對普雷斯頓。