祖達車禍離世｜胸肺治療師透露最後見面情況　弟弟陪兄上路遇死神

利物浦的葡萄牙前鋒迪亞高祖達（Diogo Jota）在周四（3日）凌晨在西班牙因車禍離世，終年28歲。在意外發生前4小時，胸肺物理治療師米基爾干卡維斯（Miguel Goncalves）曾與祖達見面，他表示祖達兄弟並非打算通宵駕駛去桑坦德（Santander）趕船，兩人計劃中途找酒店休息，到早上再繼續行程。干卡維斯強調，祖達兄弟出發前沒有參加派對，並讚揚祖達是一位非常專業的運動員。干卡維斯還透露了祖達肺部的傷患情況，祖達為了代表葡萄牙踢歐國聯而推遲手術，而在這種粘合胸膜及肺部的手術後，一般建議個半月內不宜搭飛機。



祖達兄弟在西班牙的公路發生意外死亡。（路透社）

祖達與弟弟安達施華（Andre Silva）在當地時間周四凌晨約0時35分，駕車駛經西班牙的A-52高速公路時發生意外，初步估計是他們的林寶堅尼跑車爬頭時爆胎失控，衝出路邊翻滾起火。當救援人員到場時，祖達兄弟已經死亡。

在波圖聖約翰醫院任職胸肺物理治療師的米基爾干卡維斯，可能是最後見過祖達的外人。他在周三晚上與祖達兄弟道別，他十分清楚兩人的行程。他說：「大約晚上8時30分，我跟祖達兄弟道別。他的弟弟是個很有義氣的夥伴，決定跟哥哥同行，陪伴住他，這樣他們有更多時間相處。」

祖達在6月22日與拍拖多年的女友Rute Cardoso舉行婚禮。（x）

米基爾干卡維斯接受葡萄牙《記錄報》訪問，談到祖達兄弟計劃的行程：「他們打算晚上出發，因為晚上天氣比較涼快，而且他們不會直接駛去（桑坦德）。他告訴我，這趟車要駕駛8小時，他們會在布爾戈斯（Burgos）一帶找間酒店停下來休息。祖達是一位很專業的運動員。如無意外，他們今日應該抵達桑坦德，乘船去英國。」

據報，他們打算乘坐周四下午4時開出的渡輪，在船上過一夜，預計周五早上11時多抵英國西南部的普利茅斯。米基爾干卡維斯補充，祖達的其他家人就搭飛機去英國，等待他們兩兄弟。休息一個周末後，祖達會在下周一到利物浦報到，會見利物浦的醫生，跟進肺部的傷患。

利物浦球迷悼念祖達。（路透社）

米基爾干卡維斯透露，祖達在上個球季為利物浦比賽時胸部被撞傷，引發了氣胸；經過利物浦的治理，他重返球場，正常比賽，但氣胸在5月復發，當時利物浦的醫生建議祖達接受手術，避免氣胸再復發。米基爾干卡維斯說：「氣胸是指有空氣入了肺部與覆蓋肺部的胸膜之間，患者會感到疼痛，若不及時治理，可能會惡化。」

祖達拒絕提議，他不想在5月接受手術，因為他希望6月初為葡萄牙國家隊上陣踢歐國聯，「他寧願等多一陣，幫助葡萄牙」。最終，葡萄牙在歐國聯決賽擊敗西班牙捧盃。完成國際賽任務後，祖達回到利物浦接受肺部手術。手術後，一般建議個半月內不要乘坐飛機，因為飛機升降時的氣壓改變，有可能令肺部及胸膜再次分離，令病情復發。

祖達這一年贏英超、贏歐國聯、舉行婚禮……想不到遇上車禍突然離世。（路透社）

祖達在6月底回到葡萄牙舉行婚禮，當時他也是駕車到英國西南部的普利茅斯，轉船前往西班牙的桑坦德，再駕車去葡萄牙的波圖。婚禮後，祖達覺得患處有點疼痛，所以接受米基爾干卡維斯的治療。

米基爾干卡維斯說：「由上星期六起，我就開始跟他治療，直至星期三。我每日都見到他。最後，我在（周三）晚飯時間跟他道別。」對於祖達的肺部病情，他說：「他的右肺底部有點塌陷，但經過物理治療後幾乎完全康復。昨日（周三）他離開時，他已經不感到痛楚，準備回利物浦。他恢復得非常好，他是無比的專業，嚴格按照我的說話去做。」

祖達6月初為葡萄牙贏得歐國聯冠軍。（路透社）

離開波圖，前往利物浦，米基爾干卡維斯表示祖達在周三晚十分興奮，期待新球季的來臨。他說：「（祖達）對自己的恢復充滿信心，對新球季亦充滿熱情。他告訴我，他不會參加季前之旅，他要加強恢復，而利物浦就會去日本。他相信自己可以踢出一個精彩的球季。」

利物浦首場季前熱身賽會在英國對普雷斯頓，之後出發往亞洲，先到香港在啟德體育園對AC米蘭，之後轉到日本友賽橫濱水手。

米基爾干卡維斯還為祖達澄清：「我在網上看到一些令人遺憾的消息，甚至在媒體上也聽到。我需要為他們澄清，兩人沒有參加派對。」