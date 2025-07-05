英超｜柏迪被控多項強姦及性侵罪　「色魔案」調查3年疑犯終曝光

英超3年前「色魔案」疑犯真正身份終於曝光，英國執法部門正式落案起訴前阿仙奴中場湯馬士柏迪5項強姦及1項性侵罪，32歲加納國腳已否認所有控罪，將於8月5日上庭受審，揚言要法庭還他一個清白。



湯馬士柏迪將於8月5日上庭受審，他透過代表律師發出聲明：「我近3年一直配合當局調查，歡迎有關方面現時給予我證明清白的機會。」

柏迪剛於6月30日約滿離開阿仙奴，兵工廠會方已發表聲明「割席」。（Getty Images）

柏迪剛於6月30日約滿離開阿仙奴，兵工廠會方已發表聲明「割席」：「相關球員已於6月30日約滿離隊，案件亦進入法律程序，球會不能發表評論。」

英國傳媒於2022年7月報道，有一名英超球員捲入強姦案，由於當時只係協助調查，基於法律規定，不能公開涉案人士姓名。經過3年調查後，當局已搜集足夠證據，正式落案起訴湯馬士柏迪，其疑犯身份正式曝光。

湯馬士柏迪總共被控5項強姦及1項性侵罪，案情指他在2021至22年分別強姦及性侵3名女子。（Getty Images）

案情指湯馬士柏迪2021至22年分別強姦及性侵3名女子，總共被控5項強姦及1項性侵罪，當中2項強姦罪名涉及侵犯「A小姐」，3項強姦罪名涉及侵犯「B小姐」，仲有1項性侵罪涉及第3位女受害人。

柏迪2020年夏天由馬德里體育會加盟阿仙奴，轉會費高達4500萬鎊（約4.8億港元），他於各項賽事上陣167場入9球，兵工廠原有意與其續約，但最終談判失敗並回復自由身。