東亞足球錦標賽直擊｜香港對日本正選出爐　晚飯時間睇免費直播

東亞足球錦標賽決賽周，香港隊將於今晚香港時間晚上6時24分對日本隊。這場香港對日本的比賽在韓國龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）舉行，港台電視32台將於今晚6時10分起免費直播。

港隊在7月1日開始閉門訓練，上周六（5日）早上出發往韓國，出戰東亞足球錦標賽決賽周。今屆賽事有日本、韓國、中國及港隊參加，4隊踢單循環，最高分一隊得冠軍。在昨（7日）晚，東道主韓國在揭幕戰以3：0擊敗中國。

01體育記者袁志浩 韓國直擊



東亞足球錦標賽決賽周，香港在7月8日晚對日本。一班港隊球迷入場支持。（袁志浩攝）

香港對日本免費直播安排

日期：08/07（星期二）

球賽開賽時間：晚上6時24分

節目開始直播時間：晚上6時10分

直播頻道：港台電視32台

港台電視直播連結：https://www.rthk.hk/tv

東亞足球錦標賽決賽周，香港在7月8日晚對日本。比賽地點是韓國龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）。（袁志浩攝）

港隊正選名單及預計排陣（4-3-3）：

門將：【1】葉鴻輝（隊長）

後衛：【21】茹子楠、【3】周緣德、【4】鐘樂安、【17】陳晉一

中場：【8】顏卓彬、【6】陳俊樂、【23】孫銘謙

前鋒：【7】祖連奴、【9】安永佳、【12】費蘭度

日本正選名單及預計排陣（3-4-3）：

門將：【23】幸冬堀尾

後衛：【3】荒木隼人、【4】古賀太陽、【16】安藤智哉

中場：【7】相馬勇紀（隊長）、【6】川邊駿、【15】稻垣祥、【24】久保藤次郎

前鋒：【9】宮代大聖、【19】垣田裕暉、【13】謝明良

東亞足球錦標賽決賽周，香港在7月8日晚對日本。（袁志浩攝）

港隊在去年12月的外圍賽突圍而出，獲得決賽周的資格。（Getty Images）

4支參賽球隊的教練及球員在7月6日出席記者會。（新華社）

4支參賽球隊的教練及球員在7月6日出席記者會。（新華社）

港隊在7月1日公布的東亞足球錦標賽28人大軍名單

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)、奧力斯

後衛：周緣德 (河南酒祖杜康)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、李家豪、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、賓紀文、鐘樂安

中場：顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、黃威 (理文)、余在言 (石家庄功夫)、陳肇鈞 (大埔)、費蘭度

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)