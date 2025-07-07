東亞錦標賽｜國足揭幕戰落筆打三更　3球不敵東道主韓國

東亞足球錦標賽，周一正式在韓國龍仁展開，先上演的男足賽事由東道主韓國迎戰中國隊。



由於韓國天氣炎熱，比賽場地龍仁日間高達40度，賽前更有消息指，韓國前鋒全晉旴因為操練時中暑今場要休戰。

韓國中場球員金鎮圭避過中國球員攔截。（Getty Images）

國足今仗有張玉寧和顏駿凌兩名較有經驗的球員在陣中一前一後主持大局，另一名將韋世豪先列後備。球賽展開後，韓國控制戰局經常在中國半場壓住來踢。

韓國球員李東炅射入世界波先開紀錄。（Getty Images）

開賽後8分鐘，韓國右翼金紋奐右路交李東炅，李東炅向中間推順起左腳禁區外熨射，皮球凹過中國隊門將顏駿凌手頂，直飛遠柱角入網，韓國領先1：0。至21分鐘，韓國後防李太錫左路底線傳中，助攻中路無人看管的周敏圭輕鬆頂入2：0，值得一提是助攻的李太錫，其父親李乙容亦是韓國前國腳，是球隊2002年取得世界盃殿軍的功臣之一。

韓國李東炅入波後興奮慶祝。（Getty Images）

換邊後韓國仍然採取主動，至57分鐘，朴乘煜頭槌跣後，中堅金朱晟衝前補一腳射入，主隊三球遙遙領先。最終國足以三球不敵主隊。