東亞足球錦標賽直擊｜香港負日本1：6　安永佳頭槌建功破蛋

東亞足球錦標賽決賽周，香港隊今晚（8日）在首場比賽以1：6負日本。

實力明顯佔優的日本在由謝明良「大四喜」，加上稻垣祥遠射入波，半場領先港隊5：0。在59分鐘，港隊的安永佳接應陳俊樂的角球頂入，追近至1：5。補時，中村草太為日本埋齋，日本贏6：1完場。

01體育記者袁志浩 韓國直擊



港隊出戰東亞足球錦標賽決賽周對日本。（袁志浩攝）

現場有逾百名香港球迷遠道到韓國支持港隊，而日本的球迷估計有數十人。日本一開波就壓住港隊半場進攻，4分鐘就組織到入球，相馬勇紀左路傳中，斬入禁區，在十二碼點附近的謝明良無人看管，心口一控，轉身左腳「窩利」射入，日本領先1：0。

葉鴻輝頻頻從龍門中執波出來，十分失望。（袁志浩攝）

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10分鐘，再次是相馬勇紀及謝明良的組合，相馬勇紀左路傳中，高波轟炸港隊禁區，謝明良由中路跑到遠柱接應。皮球剛好笠過陳晉一頭頂，謝明良一頂入網，日本領先2：0。

謝明良（右）在上半場攻入4球。（Getty Images）

謝明良半場「大四喜」 日本上半場領先5：0

日本兩球領先後沒有放軟手腳，積極地前場逼搶，港隊連運波上前場都困難重重。20分鐘，陳俊樂在後場被川邊駿逼甩，相馬勇紀橫傳，稻垣祥推到順，在禁區外無人看管，遠射破門，日本拉開到3：0。

日本控制大局，防線都推到前半場，中堅古賀太陽突然加快節奏，放直線上去，兩名球員的靈巧之舉撕破港隊的中路防守，首先是川邊駿後腳一漏，接着是垣田裕暉後腳一踢，交由禁區邊的謝明良第一時間左腳熨入，日本領先4：0。

在上半場，日本球員一次又一次慶祝入球。（袁志浩攝）

日本雙翼齊飛，在26分鐘，他們後場對角大斜傳，右路的久保藤次郎有很多空位，他單對單扭過陳晉一後傳中，謝明良撞射入網，日本領先到5：0。30歲的謝明良攻入今場個人第四球，他效力廣島三箭，今場是他首次為大國腳披甲。

在上半場，日本球員一次又一次慶祝入球。（Getty Images）

30分鐘，港隊先換人，收起中場顏卓彬，由米高入替。港隊在上半場博到兩個角球，祖連奴有腳窄位射門未能命中目標，米高亦有次頭槌埋門高出但被指越位在先。完半場前，陳俊樂斬罰球入日本禁區，未能製造威脅，茹子楠的遠射偏離目標。

面對逼搶強度甚高的日本，港隊陷於苦戰，防守上多次被打入禁區，而攻勢只是隔靴搔癢。上半場佔64%控球的日本半場領先5：0。

米高在上半場後備入替。（袁志浩攝）

港隊上半場試過用死球轟入日本禁區，收效不大。（袁志浩攝）

在中場休息，日本作出兩個調動，入球功臣謝明良及前線拍檔垣田裕暉被換走，由山田新及中村草太入替。至於港隊就由黃威入替費蘭度。在下半場初段，戰情沒大變化，日本繼續圍攻，以不同的短傳或高波打入港隊禁區，港隊只能捱打，不斷解圍。

56分鐘，港隊製造到一次威脅的埋門，在一番禁區頂混戰後，米高橫傳，後上的陳晉一勁射，柱邊斜出。

安永佳在59分鐘接應角球頂入，為港隊追成1：5。（袁志浩攝）

安永佳在59分鐘接應角球頂入，為港隊追成1：5。（袁志浩攝）

59分鐘，港隊的死球攻勢終於見效，陳俊樂開角球，高波斬往遠柱，安永佳擺脫到日本的防守。當發荒木隼人發現安永佳「空晒」時已經太遲，安永佳近門頂入，為港隊追近至1：5。上次港隊在東亞足球錦標賽決賽周入波，已經是2003年的羅志焜。

根據JFA統計，上一位於A級賽對日本取得入球的香港球員是尹志強，當時是1985年9月22日的世界盃亞洲區外圍賽。

安永佳在59分鐘接應角球頂入，為港隊追成1：5。（袁志浩攝）

安永佳在59分鐘接應角球頂入，為港隊追成1：5。（袁志浩攝）

在下半場中段，兩隊陸續作出更多的換人，日本調入大関友翔及佐藤龍之介，至於港隊派艾華及劉家喬入替祖連奴及安永佳。

港隊在尾段製造到一些攻勢，在79分鐘有次快攻，劉家喬左路引球推進，面對安藤智哉的防守，在禁區頂推大位，起右腳熨射，中柱而出。82分鐘，後備入替的史提芬彭利拿斬入禁區，孫銘謙衝頂出界。

90分鐘，日本角球攻勢，安藤智哉一頂入網，但球證吹罰在先，日本「食詐糊」。補時4分鐘，中村草太在中路以一己之力撕破港隊防線，帶波入禁區，他先擺脫了鐘樂安，再在周緣德力壓下射入，日本最終以6：1大勝港隊。

日本全場佔65%控球，日本全場有19次射門，而港隊有7次。

劉家喬的射門中柱彈出。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽決賽周，香港在7月8日晚對日本。一班港隊球迷入場支持。（袁志浩攝）

香港對日本免費直播安排

日期：08/07（星期二）

球賽開賽時間：晚上6時24分

節目開始直播時間：晚上6時10分

直播頻道：港台電視32台

港台電視直播連結：https://www.rthk.hk/tv

香港電台YouTube直播連結：https://www.youtube.com/watch?v=c6dAsAF3Izs

東亞足球錦標賽決賽周，香港在7月8日晚對日本。比賽地點是韓國龍仁市龍體育場（Yongin Mireu Stadium）。（袁志浩攝）

港隊正選名單及預計排陣（4-3-3）：

門將：【1】葉鴻輝（隊長）

後衛：【21】茹子楠、【3】周緣德、【4】鐘樂安、【17】陳晉一

中場：【8】顏卓彬、【6】陳俊樂、【23】孫銘謙

前鋒：【7】祖連奴、【9】安永佳、【12】費蘭度

日本正選名單及預計排陣（3-4-3）：

門將：【23】幸冬堀尾

後衛：【3】荒木隼人、【4】古賀太陽、【16】安藤智哉

中場：【7】相馬勇紀（隊長）、【6】川邊駿、【15】稻垣祥、【24】久保藤次郎

前鋒：【9】宮代大聖、【19】垣田裕暉、【13】謝明良

東亞足球錦標賽決賽周，香港在7月8日晚對日本。（袁志浩攝）

港隊在去年12月的外圍賽突圍而出，獲得決賽周的資格。（Getty Images）

4支參賽球隊的教練及球員在7月6日出席記者會。（新華社）

港隊在7月1日開始閉門訓練，上周六（5日）早上出發往韓國，出戰東亞足球錦標賽決賽周。今屆賽事有日本、韓國、中國及港隊參加，4隊踢單循環，最高分一隊得冠軍。在昨（7日）晚，東道主韓國在揭幕戰以3：0擊敗中國。

4支參賽球隊的教練及球員在7月6日出席記者會。（新華社）

港隊在7月1日公布的東亞足球錦標賽28人大軍名單

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)、奧力斯

後衛：周緣德 (河南酒祖杜康)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、李家豪、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、賓紀文、鐘樂安

中場：顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、黃威 (理文)、余在言 (石家庄功夫)、陳肇鈞 (大埔)、費蘭度

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、劉家喬 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)