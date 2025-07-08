東亞足球錦標賽直擊｜香港負日本　主帥韋斯活滿意下半場比數1：1

東亞足球錦標賽決賽周，港足今晚（8日）在第一場以1：6不敵日本。安永佳在下半場接應角球頭槌建功，為港足破蛋，這個也是港足接近40年來首次在國際A組賽攻破日本的大門。港足教練韋斯活賽後表示，要從大敗中找到正面之處，若非下半場補時失守，港足下半場其實是贏了日本，而他亦對下半場兩隊入球各一的表現感到滿意。

01體育記者袁志浩 韓國直擊



東亞足球錦標賽決賽周，港足首場以1：6不敵日本。（袁志浩攝）

港足上半場失5球，落後0：5。換邊後，安永佳在59分鐘頭槌入波，為港足追近至1：5。上次港隊在東亞足球錦標賽決賽周入波，已經是2003年的羅志焜。根據JFA統計，上一位於A級賽對日本取得入球的香港球員是尹志強，當時是1985年9月22日的世界盃亞洲區外圍賽。在下半場補時，日本再入波，最終日本贏港足6：1完場。

東亞足球錦標賽決賽周，港足首場以1：6不敵日本。主帥韋斯活在場邊督師。（袁志浩攝）

港足主帥韋斯活賽後接受電視台訪問說：「正如我們之前所說，你們都知道，我們來這裏是接受考驗及學習。我們要看看怎樣能夠學得快，裝備好自己去面對韓國，而且要保持樂觀的想法。我們入到波，我想這是我們40年來對日本的第一個入球。我們又在這項比賽決賽周入波，應該是23年來的第一次。」

韋斯活表示對下半場補時的最後一個失波有點失望，若果沒有那個失球，只計下半場的比數港足其實是1：0日本，他說：「我們下半場踢和1：1，所以給了我們一點正面的東西，而非全部負面。」

東亞足球錦標賽決賽周，港足首場以1：6不敵日本。主帥韋斯活表示，只計下半場比數，兩隊是踢成1：1。（袁志浩攝）

談到日本稱霸亞洲足球的實力，韋斯活說：「他們經過了很多年的投資及準備，擁有實力很強的聯賽，由J1、J2到J3。很多小朋友在這個國家脫穎而出，踢出很高水平，這已經是一種文化。」

對於下場對韓國的備戰，韋斯活說：「我們的情況很有趣。港超聯球季已完結，我們有些球員來自中超，還有一位球員來自歐洲，所以球員們不是在同一體能狀態水平。故此，這是我作出換人的原因。我們現在要好好恢復。當然，我們會再審視陣容，盡力派出最強的隊伍爭取佳績。」港足會在7月11日對東道主韓國。