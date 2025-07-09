香港行山App TrailWatch發表十年數據觀察　大帽山為最受歡迎山峰

香港行山應用程式TrailWatch於2014年投入服務，他們上月發表一份《十年行山數據之觀察》，分析由2014至2024年的使用者數據，發現最受香港行山人士歡迎的山是大帽山，大帽山為最多使用者途經的山峰，其次是麥理浩徑第七段途經的針山及草山。TrailWatch亦發現，位於城門水塘的菠蘿壩自然教育徑是最受歡迎的自然教育徑。疫情期間，香港掀起一陣行山熱潮，TrailWatch的數據也反映了這個情況，用戶的遠足活動記錄在2020年急升，至2021年達巔峰，為疫情前的超過兩倍，但這個數據已經在2024年回落至略低於疫情前的水平。



行山遠足是香港其中一種最受歡迎的運動。（顏銘輝攝/資料圖片）

從2014年起，TrailWatch記錄了逾20萬名用戶、合共超過100萬項活動，路線總長接近120萬公里，活動記錄合共超過750萬小時。在《十年行山數據之觀察》中，TrailWatch統計了每年用戶的遠足活動數量，在2017至2019年，這項數據穩定地在8萬多，但隨疫情來襲，2020年的數據大升至超過16萬，到2021年達巔峰的接近20萬，數字是疫情前的兩倍多。

TrailWatch統計了由2014至2024年的用戶遠足活動記錄，去年已經回復至疫情前的水平，甚至比之略低一點。（TrailWatch）

行山熱潮逐步回落，2022年回到約16萬，至2023年再跌至約10萬，到2024年「打回原形」甚至比疫情前略低，遠足活動記錄不足8萬。TrailWatch在報告中呼籲：「潮流褪去不代表人潮帶來的損耗能夠同時復原，香港郊野的承載力依然值得大家繼續關注。」

據TrailWatch統計，大帽山是最受歡迎的山峰。（資料圖片）

TrailWatch亦分析了用戶在過去11年的遠足路線數據，發現在香港最高的50座山峰之中，大帽山最受行山客歡迎，排名第一。《十年行山數據之觀察》整合了相關數據，將一些普遍會一併行走的山峰合併計算，位於麥徑第八段的大帽山（包括大帽山、禾塘崗及四方山）居首，由麥徑第七段串連的針山及草山排名第二，獅子山則排第三位。

針山及草山排名第二。（顏銘輝攝/資料圖片）

最受歡迎的十大高峰

1. 大帽山 - 包括大帽山、禾塘崗主峰及四方山

2. 針山 及草山

3. 獅子山

4. 大東山 - 包括大東山及二東山

5. 鳳凰山

6. 青山

7. 西高山

8. 飛鵝山

9. 八仙嶺 - 包括仙姑峰、純陽峰、果老峰、拐李峰、湘子峰、曹舅峰及鍾離峰，並連同犁壁山及黃嶺

10. 大刀屻



獅子山排名第三位。（顏銘輝攝/資料圖片）

據TrailWatch由2014至2024年的數據，菠蘿壩自然教育徑最受用戶歡迎的自然教育徑。（TrailWatch）

除了上高山登頂外，部分行山人士喜歡攀升較少、路程較短的親民路線，例如郊野公園的自然教育徑，適合親子郊遊。TrailWatch發現，在2014至2024年間，城門水塘的菠蘿壩自然教育徑最受用戶歡迎，其次是八仙嶺自然教育徑及鷹巢山自然教育徑。巧合的是，TrailWatch在2019年發表五周年統計時，這3條山徑也是當年時最受用戶歡迎的自然教育徑。

菠蘿壩自然教育徑輕鬆易行。（顏銘輝攝/資料圖片）

此外，TrailWatch除可用以計劃、記錄和分享行山旅程，亦可報告山徑事故。TrailWatch 十年來收到最多報告的是動物屍體（1251宗），其次是廢物傾倒（1241宗）及危險（266宗）。

TrailWatch統計了由2014至2024年由山友透過應用程式報告的事故。（TrailWatch）

多宗動物屍體報告當中包括不少香港瘰螈的路殺個案，源於2024年3至5月期間，進行香港瘰螈路殺研究的團隊使用TrailWatch記錄瘰螈等動物路殺的地點、移動方位、動物身長等資訊。