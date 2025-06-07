露營熱潮退卻　租借營具店從年收百萬到結業　一類客源大減為主因

Dennis經營露營用品租借服務10年，見證香港的露營風氣改變，從追求輕量化到奢華舒適，從郊野公園營地爆滿到私人營地開遍鄉郊，而他亦切身感受這個行業走向衰落。Dennis表示過往家庭客是主要支柱，他們肯花錢，佔營業額6至7成，但在移民潮及北上玩樂潮夾擊下，近年家庭客大減，所以他決定今月結業。香港中、小學生人數持續下跌，Dennis預視未來客量只減不增，他感嘆：「很難再做，或者是我未想到方法去創新、改革。」



Dennis在2015年創立租營服務公司，在2018年開實體店，全職經營這盤生意，但2023年開始經營環境轉差，今年6月結業。（顏銘輝攝）

Dennis在2015年創辦露營用品租借服務公司Tent一Tent，從一個人、3套營具做起，到2018年開實體店，高峰期聘請十多名員工，營具數量足可做300人的生意。好景不常，比起全盛期一年130萬營業額，今年跌到只餘兩成多，不足30萬，所以他決定結業。

了解Dennis的創業故事：露營裝備租借公司結業 低於一折清二手營具

Dennis在2015年創立租營服務公司，在2018年開實體店，全職經營這盤生意，但2023年開始經營環境轉差，今年6月結業。（顏銘輝攝）

談到過去10年香港露營文化的轉變，他認為最初大家追求輕量化，不會帶太多裝備上山，很少人會帶枱凳。由2019年開始，他發現營具多了很多新設計，枱凳都可以收得很細，能夠輕易放入背囊。Dennis說：「舊時露營習慣坐地下，煮食也在地下，後來露營家具盛行，有張舒服的椅子坐，又有張枱正正經經煮食及食飯。疫情之後，很多私人露營場出現，大家開始轉玩重裝，要有大大個家庭營，凳又要更大及舒服，可能會帶投影機，愈玩愈高級。」

Dennis在2015年創立租營服務公司，在2018年開實體店，全職經營這盤生意，但2023年開始經營環境轉差，今年6月結業。（顏銘輝攝）

那麼，之後呢？就沒有之後了。

露營的風潮在疫情達到巔峰，彷彿隨開關煙消雲散。

Dennis站在露營行業的最前線，感受甚深。他說：「由2018年起，我很多舊客都是家庭客，他們每年習慣有一次家庭露營，很多這類客人。直至2021、2022年，客人開始上來跟我說『Dennis，最後見埋你今次嘞』，因為他們帶着小朋友去移民。」

「家庭客佔我們的收入6至7成，因為家庭客才租到大的套裝，而且他們的消費能力普遍較高。可能為了小朋友，亦想舒服一點，他們會選擇比較好的裝備，不介意加錢去玩得舒服些。可能60、70元租一張凳，他們都很樂意去租，加夠4張，一晚多200元也沒大問題。」

Dennis在2015年創立租營服務公司，在2018年開實體店，全職經營這盤生意，但2023年開始經營環境轉差，今年6月結業。（顏銘輝攝）

租營性價比難跟北上旅遊競爭

「以前的四人套餐接近800元，加上配件，一個家庭大概會去到1100、1200元，人均300元左右。」疫情後，他發現消費降級的問題，客人租營愈來愈手緊，不再願意多加配件。為了吸客，他表示四人露營套餐的價格已經減到400至500元。Dennis說：「減了價，自然希望客人的數量回升，但目前所見，就算減價了，客量也不多，而且是持續滑落。」

開關後，露營難以跟出外旅遊競爭，他說：「2023年還有開關，跌得特別犀利，很多人去日本，或者可能返內地。如果一個家庭客，預1200元預算去租營，但以這個價錢，他們可以在內地玩得很開心，同樣兩日一夜。競爭不到。」

Dennis在2015年創立租營服務公司，在2018年開實體店，全職經營這盤生意，但2023年開始經營環境轉差，今年6月結業。（顏銘輝攝）

店主Dennis：疫情斬斷了我們的團體客

Dennis繼續分享這門生意的客源：「疫情前，我們的客最多是家庭，第二就是團體。我們以前做很多教會、學校、制服團體的生意。疫情前，基本上每個月都有兩三張團體客的單，每張起碼都40人以上，他們通常很早預訂，所以你可以預早知道一些收入的保證，容易計到數。」

「疫情及限聚令後，再沒有這類團體客。你知做生意，個客一斷，就很難再回來。疫情斬斷了我們的團體客。由2023年起到現在，團體客其實10隻手指數得完。」

Dennis在2015年創立租營服務公司，在2018年開實體店，全職經營這盤生意，但2023年開始經營環境轉差，今年6月結業。（顏銘輝攝）

學生人數下跌 Dennis預視租營生意難見希望

根據教育局的《學生人數統計報告書》，在Dennis開實體店的2018年，有37萬名小學生；到2023年，小學生數量跌至不足33萬。幼稚園學生人數亦有類似趨勢，從2018年的17萬下滑至2023年的不足14萬。

看到學生人數的數據後，Dennis認為租借營具的行業前景黯淡。他說：「現在中、小學都要擔心殺校、減班，學生減少，代表家庭都會減少，另一樣是學校，學生的活動亦會減少。小朋友明顯是我們的服務對象，家庭客及團體客都與小朋友有關。當你見到服務對象人數減少，生意自然就少。可能新生嬰兒人數有少少上升，但我們要等多久才等到他們長大去露營。」

Dennis在2015年創立租營服務公司，在2018年開實體店，全職經營這盤生意，但2023年開始經營環境轉差，今年6月結業。（顏銘輝攝）

Dennis表示由2023年起開始蝕錢，去年辦公室從500呎的觀塘單位，搬到250呎的葵涌單位，縮減成本，希望可以盡力捱下去。然而，他發現生意持續向下，所以決定今月結業。他嘆：「很難再做，或者是我未想到方法去創新、改革。」