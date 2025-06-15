英超季尾收視暴跌　曼聯慘淡一季竟成收視之王原因惹笑︱足球熱話

直播英超賽事的天空體育（Sky Sports）和TNT電視台，2024/25賽季均錄得收視下跌，不過唯獨僅排第15位的曼聯收視一枝獨秀，業內人士分析原因，曼聯在表現歷來最差賽季，不止得到忠實粉絲支持，還獲得其餘19隊球迷「加持」。



英超2024/25賽季收視下跌，唯獨僅排第15位的曼聯收視一枝獨秀。（Getty Images）

英超季尾缺乏懸念收視暴跌

Sky Sports今季在英國直播128場英超賽事，TNT則直播52場。對上兩季曼城均後上超越阿仙奴封王，直播數字持續創新高，Sky今季卻錄得10%收視下跌，TNT的跌幅更達到17%。

Sky宣稱今季收視原本一路跟2023/24球季相若，但在最後6輪賽事急滑，相信是球季缺乏戲劇性發展有關。利物浦由球季中段起持續領放，拋離一眾對手，第二位的阿仙奴始終追不上，紅軍在4月尾已提早4輪封王；護級組方面也是如此，修咸頓、葉士域治和李斯特城實力明顯跟其他球隊有一定差距，修咸頓率先在4月初篤定降班，利物浦提早封王同一周，李斯特城和葉士域治亦雙雙護級失敗。

曼聯一枝獨秀成收視之王 更勝宿敵利物浦阿仙奴

因此今季煞科戰唯一懸念就是歐洲賽席位的競逐，曼城、車路士、紐卡素、阿士東維拉和諾定咸森林5隊爭奪來季餘下3個歐聯席位，結果曼城、車路士、紐卡素獲得歐聯資格，維拉只能踢歐霸，森林出戰歐協聯，可是歐洲賽席位戰明顯未能挽救收視。

有趣的是，僅得42分排在第15位的曼聯，即使創下他們在英超歷來最低排名和最少分數，也是自1974年降班以來在頂級聯賽最差成績，但卻成為2024/25球季的收視之王。

曼聯成為今季英超收視之王。（Getty Images）

業內人士估計：其他球迷想睇曼聯掙扎

為什麼曼聯經歷一個慘烈賽季，竟能成為收視低潮中的一股強大勢力？英國《泰晤士報》引述當地一位電視界業內人士透露，「曼聯上季的收視吸引力或許不止來自忠實球迷，而是為了看着他們苦苦掙扎的敵對球迷。」

事實證明，英超其餘19隊（以至列斯聯等其他球隊）球迷集結起來的力量確實龐大，成就戰績差勁的曼聯，勝過利物浦、阿仙奴、曼城三大昔日場上宿敵，成為今季收視之王。今季英超38場比賽，曼聯足足輸掉18場之多，相信令一眾「反曼聯」球迷看得相當開心。然而曼聯就算成績差劣依然收視稱霸，也在說明紅魔鬼強大的商業價值，也是對直播商而言非常重要的球隊。

曼聯在英超完季後立即飛到馬來西亞踢友賽賺錢，表現依然頹廢。（路透社）

紅魔話題天天都多 足球界「流量密碼」

曼聯上季繼續是最富有戲劇性的球隊，坦赫格擊敗曼城贏得足總盃後獲留任，英超開季戰績持續低迷下終在季中被炒，先由名宿雲尼斯達萊出任看守領隊，繼而聘來39歲少帥阿莫林走馬上任。易帥後成績未有改善，終以第15位收場，歐霸方面愈戰愈勇，成功晉身決賽卻又不敵熱刺，失去獲得來季歐聯資格的最後機會。

可以說，曼聯問題天天都多，圍繞他們的話題由內部不和，轉會傳聞，多位名宿力撐或批評，以至新股東拉傑夫的種種爭議，總是傳過不停，堪稱足球界「流量密碼」。

近年他們成為球員轉會「墳墓」，多位新星、球星、巨星加盟曼聯後均陷入事業低谷，卻依然有球迷前仆後繼到來，最新以6250萬英鎊由狼隊來投的巴西國腳根夏（Matheus Cunha）便在同聲同氣的主帥阿莫林游說下成為紅魔一員，「我對阿莫林充滿信心，希望他可以像在葡萄牙一樣成功，征服世界，我來這裏就是要幫助他和球隊。」