港足FIFA最新排名升6位至147 亞洲排28 前五位置不變阿根廷居首
撰文：陳智深
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國際足協（FIFA）公布最新一期世界排名，港足排名上升6位至第147位，亞洲排名則升至第28位。
最新一期國際足協（FIFA）世界排名已更新，排名前五名依次為阿根廷、西班牙、法國、英格蘭及巴西，未有變動。剛奪得歐國聯的葡萄牙排名上升一位至第6，排位與荷蘭對掉。
至於香港隊在6月國際賽期取得1勝1和，包括在亞洲盃外圍賽擊敗印度隊，排名上升6位至第147位，亞洲排名則升至第28位。
單計主教練韋斯活執教第一年計算，自2024年8月接手時排名第159位，至今已累升12位。
至於剛戰勝香港的日本隊，仍然排在亞洲第一位，但排名微跌兩級至17位，伊朗則以20位排亞洲第二，南韓排名23不變，是亞洲「三哥」；中國排名無升跌，仍然排94位，亞洲排名14。
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