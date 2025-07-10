港足FIFA最新排名升6位至147　亞洲排28　前五位置不變阿根廷居首

國際足協（FIFA）公布最新一期世界排名，港足排名上升6位至第147位，亞洲排名則升至第28位。



最新一期國際足協（FIFA）世界排名已更新，排名前五名依次為阿根廷、西班牙、法國、英格蘭及巴西，未有變動。剛奪得歐國聯的葡萄牙排名上升一位至第6，排位與荷蘭對掉。

最新一期FIFA世界排名更新，阿根廷仍居首位。（Getty Images）

至於香港隊在6月國際賽期取得1勝1和，包括在亞洲盃外圍賽擊敗印度隊，排名上升6位至第147位，亞洲排名則升至第28位。

自2024年8月韋斯活接手執教港隊至今，世界排名已累升12位。（資料圖片/袁志浩攝）

單計主教練韋斯活執教第一年計算，自2024年8月接手時排名第159位，至今已累升12位。

日本排名微跌兩級至17位，仍居亞洲第一，國足排名不變守於94位，亞洲排14。（Getty Images）

至於剛戰勝香港的日本隊，仍然排在亞洲第一位，但排名微跌兩級至17位，伊朗則以20位排亞洲第二，南韓排名23不變，是亞洲「三哥」；中國排名無升跌，仍然排94位，亞洲排名14。