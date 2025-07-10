世冠盃︱PSG大勝皇馬入決賽　大巴黎太強銀河艦隊淪「業餘隊」

世界冠軍球會盃（世冠盃）4強巴黎聖日耳門（PSG）對皇家馬德里的豪門大戰，戰情有點出乎意料地一面倒，安歷基領軍的PSG只花24分鐘已3球領先新帥沙比阿朗素帶領的皇馬。

最終這支新科歐聯冠軍以4：0大勝皇馬，強勢晉身世冠盃決賽，將與車路士爭冠。



世冠盃︱PSG大勝皇馬入決賽。（路透社）

貴為歐聯王者的皇馬，創下15次奪冠紀錄，就連世冠盃也是奪冠最多一隊，2014、2016、2017、2018、2022共5度登頂。今夏安察洛堤離任，少帥沙比阿朗素上場，正值重整期。PSG從今屆歐聯淘汰賽階段的表現，已一再證明實力，在決賽5：0大勝國際米蘭首度封王。PSG的好表現延續至世冠盃，8強在9人應戰下仍2：0擊敗拜仁慕尼黑，今仗更盡顯統治級實力。

法比安雷斯（Fabian Ruiz）6分鐘已打開缺口，9分鐘迪比利（Ousmane Dembele）再入一球，未夠10分鐘PSG已領先2：0。雷斯24分鐘梅開二度，半場剛過一半，大巴黎已3球在手，比賽其實已「入雪櫃」。87分鐘葡萄牙國腳干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）再入一球，鎖定4：0勝果。

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安歷基麾下的PSG，速度，精準傳送，迫搶兼備，輕鬆撕破對手防線，英國廣播公司（BBC）形容，PSG再次拆散另一支歐洲豪門，「看來是支正在建立王朝的球隊」，而《每日郵報》甚至宣稱，「PSG令皇馬看來像支業餘隊」。

今屆PSG首度參加世冠盃，分組賽首仗4：0大勝馬體會後，曾0：1不敵巴西球隊保地花高，不過擊敗西雅圖海灣者後首名出線。16強順利擊退美斯領軍的國際邁亞密，8強贏拜仁，4強大勝皇馬，決賽面對車路士，如此狀態有機會首次參賽便捧盃。

為直播商Dazn擔任評述的唐辛（Andros Townsend）稱，「安歷安創造出一頭怪獸」，曾效力皇馬的加利夫巴里（Gareth Bale）評論，「他們看來會是一支稱霸很長時間的球隊，他們非常年輕，永不停步，而且渴望羞辱對手。」