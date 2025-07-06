阿歷山大阿諾特因世冠盃未能送別　感人悼祖達：我肯定他與我同在

利物浦前鋒祖達（Diogo Jota）突然離世，紅軍縱無份踢今屆世界冠軍球會盃（世冠盃），但悲情一樣籠罩各支參賽球隊。麥巴比、奧士文尼迪比利兩大球星入球後均向祖達致敬，而曾跟祖達共事多年的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold ），賽後更說出一番感人肺腑的話。



世冠盃︱阿歷山大阿諾特直言對祖達的死亡消息「極難接受」。（路透社）

阿歷山大阿諾特為皇馬戰世冠盃 無法送別祖達

祖達與弟弟安達施華不幸遇車禍離世，周六在葡萄牙祖家出殯，目前在美國隨新球會皇家馬德里出戰世冠盃的阿歷山大阿諾特，無法親自送對方最後一程，但皇馬8強擊敗多蒙特後，阿歷山大阿諾特揚言「祖達與我同在」。

二人在利物浦共事5年，直到今年6月TAA約滿後離隊加盟皇馬。28歲的祖達周四與弟弟安達施華齊在一宗車禍中身亡，周六已在葡萄牙出殯。TAA要為皇馬出戰世冠盃未能送別，擊敗多蒙特一仗他為隊友法蘭加西亞送上助攻，早段助皇馬拉開至2：0，球隊終以3：2獲勝晉身4強，賽後受訪時，他直言對祖達的死亡消息「極難接受」。

阿歷山大阿諾特與剛離世的祖達十分老友。（Getty Images）

TAA：「我肯定他與我同在」

早前希拉爾對富明尼斯一仗，祖達生前摯友魯賓尼維斯和另一葡萄牙國家隊隊友簡些路（Joao Cancelo）在全場為祖達兄弟默哀一分鐘時哭成淚人，畫面極度催淚。到另外兩場8強大戰，皇馬的麥巴比和PSG的迪比利入球後均以慶祝動作向祖達致意，而與祖達相當老友的阿歷山大阿諾特感言，「無論有多困難，我也在嘗試為球隊作出貢獻，幫助球隊取勝。」

「我必須迫自己專心工作和投入角色，嘗試做到最好，但那實在是很困難，我不會講大話。」TAA說，「祖達是我其中一位最親密的朋友，而我肯定那會是他想我做的事。我肯定我們會一起在笑，為那球助攻開玩笑。我肯定他與在同在（He was there with me, I am sure）。」

世冠盃︱阿歷山大阿諾特說即使面對祖達離世的不幸消息，仍盡力為皇馬帶來勝利。（路透社）

祖達生前效力的利物浦、狼隊、波圖，以及葡萄牙國家隊隊友的悼文篇篇真摰感人，阿歷山大阿諾特談起祖達，亦說到這位愛笑的前鋒是個「帶動全場氣氛的人」，「我跟他一起共用更衣室5年，在球場內外累積滿滿的美好回憶，更不用說任何人也永遠不會忘記他，他作為一個了不起的男子和球員，將會長年活在我們所有人的回憶之中。」

阿歷山大阿諾特亦提到，看到整個足球大家庭團結一致地向祖達，他的弟弟安達施華和他們的家人送上愛與支持，令他感到「非常感動與窩心」，「我曾跟他和他的弟弟，家人，太太，父母和孩子在一起，一早起來便收到這種消息真是傷透心，這是一些你永遠預期不到的事情。」