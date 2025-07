阿歷山大阿諾特因世冠盃未能送別　感人悼祖達：我肯定他與我同在

利物浦前鋒祖達(Diogo Jota)突然離世,紅軍縱無份踢今屆世界冠軍球會盃(世冠盃),但悲情一樣籠罩各支參賽球隊。麥巴比、奧士文尼迪比利兩大球星入球後均向祖達致敬,而曾跟祖達共事多年的阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold ),賽後更說出一番感人肺腑的話。



世冠盃︱阿歷山大阿諾特直言對祖達的死亡消息「極難接受」。(路透社)

阿歷山大阿諾特為皇馬戰世冠盃 無法送別祖達

祖達與弟弟安達施華不幸遇車禍離世,周六在葡萄牙祖家出殯,目前在美國隨新球會皇家馬德里出戰世冠盃的阿歷山大阿諾特,無法親自送對方最後一程,但皇馬8強擊敗多蒙特後,阿歷山大阿諾特揚言「祖達與我同在」。

二人在利物浦共事5年,直到今年6月TAA約滿後離隊加盟皇馬。28歲的祖達周四與弟弟安達施華齊在一宗車禍中身亡,周六已在葡萄牙出殯。TAA要為皇馬出戰世冠盃未能送別,擊敗多蒙特一仗他為隊友法蘭加西亞送上助攻,早段助皇馬拉開至2:0,球隊終以3:2獲勝晉身4強,賽後受訪時,他直言對祖達的死亡消息「極難接受」。

阿歷山大阿諾特與剛離世的祖達十分老友。(Getty Images)

TAA:「我肯定他與我同在」

早前希拉爾對富明尼斯一仗,祖達生前摯友魯賓尼維斯和另一葡萄牙國家隊隊友簡些路(Joao Cancelo)在全場為祖達兄弟默哀一分鐘時哭成淚人,畫面極度催淚。到另外兩場8強大戰,皇馬的麥巴比和PSG的迪比利入球後均以慶祝動作向祖達致意,而與祖達相當老友的阿歷山大阿諾特感言,「無論有多困難,我也在嘗試為球隊作出貢獻,幫助球隊取勝。」

「我必須迫自己專心工作和投入角色,嘗試做到最好,但那實在是很困難,我不會講大話。」TAA說,「祖達是我其中一位最親密的朋友,而我肯定那會是他想我做的事。我肯定我們會一起在笑,為那球助攻開玩笑。我肯定他與在同在(He was there with me, I am sure)。」

世冠盃︱阿歷山大阿諾特說即使面對祖達離世的不幸消息,仍盡力為皇馬帶來勝利。(路透社)

祖達生前效力的利物浦、狼隊、波圖,以及葡萄牙國家隊隊友的悼文篇篇真摰感人,阿歷山大阿諾特談起祖達,亦說到這位愛笑的前鋒是個「帶動全場氣氛的人」,「我跟他一起共用更衣室5年,在球場內外累積滿滿的美好回憶,更不用說任何人也永遠不會忘記他,他作為一個了不起的男子和球員,將會長年活在我們所有人的回憶之中。」

阿歷山大阿諾特亦提到,看到整個足球大家庭團結一致地向祖達,他的弟弟安達施華和他們的家人送上愛與支持,令他感到「非常感動與窩心」,「我曾跟他和他的弟弟,家人,太太,父母和孩子在一起,一早起來便收到這種消息真是傷透心,這是一些你永遠預期不到的事情。」