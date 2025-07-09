世冠盃︱車路士挫富明尼斯入決賽　新兵祖奧柏度起孖顯功架拒慶祝

世界冠軍球會盃（世冠盃）4強車路士對富明尼斯，6日前加盟的祖奧柏度（Joao Pedro）已盡顯功架，兩個精彩入球送新東家入決賽。這位23歲前鋒的母會正是富明尼斯，他入球後拒絕慶祝，並在賽後細說因由。



世冠盃︱祖奧柏度為車路士入球後拒絕慶祝。（路透社）

車路士新兵入球後拒慶祝 「富明尼斯給我一切」

祖奧柏度6日前才由白禮頓轉投車路士，上周五在世冠盃8強2：1勝彭美拉斯一仗下半場後備入替首披藍軍戰衣，僅參與數課操練，已獲主帥馬列斯卡信任，在今場4強戰首度獲派正選上陣。

他毋負期望，僅18分鐘已射入一記世界波為藍軍對富明尼斯先開紀錄，56分鐘他再入一球，助新球會以2：0擊敗對手，晉身世冠盃決賽。兩次入球後，祖奧柏度都舉起雙手拒絕慶祝，就算隊友把他重重包圍，他都繼續堅持，直到梅開二度後才稍為微笑了一下。他在賽後解釋，「富明尼斯給我一切，今日我能夠身處這裏，完全是因為他們當日相信我。」

世冠盃︱祖奧柏度的入球盡顯功架。（路透社）

祖奧柏度生父是重犯 感恩母會啟蒙與信任

這位實力非凡的巴西年輕人，對母會心存感激，「我非常感激他們，但這就是足球——我必須保持專業，我很抱歉，但必須做好我的工作。」

祖奧柏度2001年9月出生，生父Chicão也是職業球員，曾效力保地花高，卻因協助殺人在2002年被判入獄16年，他服刑8年後出獄時，已跟祖奧柏度的媽媽Junqueira離異。 他小時候已加入富明尼斯青訓體系，媽媽跟他從聖保羅移居里約熱內盧。2019年獲提拔上一隊，2020年出國加盟當時仍在英超的屈福特。

車迷興奮：「終於不用忍受尼高拉斯積遜」

2023年祖奧柏度「升級」加盟中型班的白禮頓，漸漸踢出名堂，到今夏再次「升級」晉身豪門，5500萬英鎊身價投車路士。從他的背景，不難理解柏度對母會富明尼斯的感恩之情。他初加盟車路士已有好表現，獲球迷一致讚好，不少人甚至打趣說終於不用再忍受球隊主力前鋒尼高拉斯積遜的差勁把握力。

他能否一加盟即為車路士帶來獎盃？還要過多最後一關：車路士的決賽對手，會是今晚另一場4強巴黎聖日耳門大戰皇家馬德里之間的勝方。世冠盃今屆擴充至32隊，獎金亦非常豐厚，4強階段穩袋6000萬英鎊，入決賽再添2200萬英鎊，無論能否奪冠均有8200萬英鎊獎金。