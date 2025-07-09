世冠盃︱車路士挫富明尼斯入決賽　新兵祖奧柏度起孖顯功架拒慶祝

撰文：吳慕兒
出版：更新：

世界冠軍球會盃（世冠盃）4強車路士對富明尼斯，6日前加盟的祖奧柏度（Joao Pedro）已盡顯功架，兩個精彩入球送新東家入決賽。這位23歲前鋒的母會正是富明尼斯，他入球後拒絕慶祝，並在賽後細說因由。

世冠盃︱祖奧柏度為車路士入球後拒絕慶祝。（路透社）

車路士新兵入球後拒慶祝　「富明尼斯給我一切」

祖奧柏度6日前才由白禮頓轉投車路士，上周五在世冠盃8強2：1勝彭美拉斯一仗下半場後備入替首披藍軍戰衣，僅參與數課操練，已獲主帥馬列斯卡信任，在今場4強戰首度獲派正選上陣。

他毋負期望，僅18分鐘已射入一記世界波為藍軍對富明尼斯先開紀錄，56分鐘他再入一球，助新球會以2：0擊敗對手，晉身世冠盃決賽。兩次入球後，祖奧柏度都舉起雙手拒絕慶祝，就算隊友把他重重包圍，他都繼續堅持，直到梅開二度後才稍為微笑了一下。他在賽後解釋，「富明尼斯給我一切，今日我能夠身處這裏，完全是因為他們當日相信我。」

阿歷山大阿諾特因世冠盃未能送別　感人悼祖達：我肯定他與我同在世冠盃｜麥巴比入世界波後悼祖達　皇馬險勝多蒙特　4強賽程一覽
世冠盃︱祖奧柏度的入球盡顯功架。（路透社）

祖奧柏度生父是重犯　感恩母會啟蒙與信任

這位實力非凡的巴西年輕人，對母會心存感激，「我非常感激他們，但這就是足球——我必須保持專業，我很抱歉，但必須做好我的工作。」

祖奧柏度2001年9月出生，生父Chicão也是職業球員，曾效力保地花高，卻因協助殺人在2002年被判入獄16年，他服刑8年後出獄時，已跟祖奧柏度的媽媽Junqueira離異。 他小時候已加入富明尼斯青訓體系，媽媽跟他從聖保羅移居里約熱內盧。2019年獲提拔上一隊，2020年出國加盟當時仍在英超的屈福特。

世冠盃8強戰果及4強戲碼｜皇馬PSG勢演冠軍前哨戰 車路士決賽在望世冠盃DAZN免費直播！一步註冊輕鬆睇　日期／精選賽程／分組一覽

車迷興奮：「終於不用忍受尼高拉斯積遜」

2023年祖奧柏度「升級」加盟中型班的白禮頓，漸漸踢出名堂，到今夏再次「升級」晉身豪門，5500萬英鎊身價投車路士。從他的背景，不難理解柏度對母會富明尼斯的感恩之情。他初加盟車路士已有好表現，獲球迷一致讚好，不少人甚至打趣說終於不用再忍受球隊主力前鋒尼高拉斯積遜的差勁把握力。

他能否一加盟即為車路士帶來獎盃？還要過多最後一關：車路士的決賽對手，會是今晚另一場4強巴黎聖日耳門大戰皇家馬德里之間的勝方。世冠盃今屆擴充至32隊，獎金亦非常豐厚，4強階段穩袋6000萬英鎊，入決賽再添2200萬英鎊，無論能否奪冠均有8200萬英鎊獎金。

世冠盃｜拜仁0：2不敵9人PSG　穆斯亞拿恐怖重創料休戰5個月世冠盃｜8強賽事為祖達默哀　葡籍球員同哭　柏度尼圖忍痛上陣世冠盃︱祖雲達斯主帥：尾段10個球員要求換出　濕熱天氣再成焦點世冠盃︱阿歷山大阿諾特招牌助攻皇馬小勝祖雲達斯　麥巴比終登場世冠盃︱曼城加時3：4不敵希拉爾　施蒙尼恩沙基初領軍即有代表作世冠盃︱國際米蘭0：2負富明尼斯出局　老將堤亞高施華的雙重喜悅世冠盃｜逾65000人睇美斯倒戈　吞PSG四蛋出局　迪比利成最大贏家高普斥世冠盃「足球歷來最差勁構思」　前利物浦教頭再為球員發聲世冠盃｜車路士對賓菲加暫停2小時　主帥不滿：這裏不適合比賽足球熱話｜世冠盃新賽制犧牲球員休息時間　拉芬拿為同行抱不平世冠盃︱馬體會成首支出局歐洲球隊　施蒙尼怨球證　PSG首名出線世冠盃8強戰果及4強戲碼｜皇馬PSG勢演冠軍前哨戰 車路士決賽在望世冠盃｜曼城重拾霸氣大破祖雲達斯　哥帥：很久未見如此優秀表現世冠盃｜浦和紅鑽球迷震撼世界　補時惜負國際米蘭提早出局世冠盃︱車路士在近5萬空凳前作賽　主帥馬列斯卡：感覺有點奇怪世冠盃｜入場人數刷新低　觀眾少過東方對理文　金判坤負南非球隊世冠盃｜美斯再顯神級功架贏波圖　轟入罰球領國際邁亞密創歷史世冠盃｜30.5度高溫下多蒙特後備匿更衣室　比寧咸細佬獲選MVP世冠盃｜車路士積遜後備上陣即領紅　連累球隊遭法林明高反勝
足球
世冠盃
車路士