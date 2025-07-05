世冠盃｜8強賽事為祖達默哀　葡籍球員同哭　柏度尼圖忍痛上陣

效力利物浦的葡萄牙前鋒迪奧高祖達及弟弟安達日前車禍離世，事件震驚球壇。剛進入8強階段的4場世冠盃賽事，國際足協都有安排賽前默哀1分鐘儀式。



世冠盃8強全部賽事賽前都有為祖達默哀。（Getty Images）

4場比賽的8支球隊中，有好多球員認識祖達，或是葡萄牙國家隊隊友，其中巴黎聖日耳門及車路士日前操練前就為祖達默哀，曾與祖達一起效力狼隊的車路士翼鋒柏度尼圖，更一度因傷心過度缺席操練，及傳出8強戰不會上陣。結果這名25歲翼鋒最終忍痛披甲，帶住一件印上迪亞高和安達名字的球衣出場，賽前默哀儀式上更一度情緒崩潰。

柏度尼圖忍痛為車路士上陣，出場時披住印有祖達兄弟名字波衫的球衣。（Getty Images）

最終車路士憑高爾彭馬入波，加上對方的烏龍球，以2：1擊敗彭美拉斯打入4強，將會遇上巴西球隊富明尼斯。富明尼斯在另一場8強戰踢走淘汰曼城晉級的希拉爾。

車路士球員手持印有祖達兄弟名字的球衣，向二人致意。（Getty Images）

開波前默哀儀式上，希拉爾兩位葡萄牙球員魯賓尼維斯和祖奧簡斯路都表現非常悲痛，流下男兒淚，對方隊長、曾效力英超車路士的堤亞高施華亦扁起嘴巴強忍淚水，施華日前曾表示，祖達是他遇過其中一名難以應付的對手之一，他對祖達離世感到傷感。

希拉爾賽前默哀，高列巴尼安慰身傍的葡籍隊友祖奧簡斯路及魯賓尼維斯。（Getty Images）

賽事展開後，富明尼斯攻勢佔優，戰至40分鐘，中場馬菲奧斯馬天尼利轉身起腳射入打開紀錄。希拉爾落後之下全力反擊，中堅高列巴尼完半場前近門頭槌勁頂，被對方門將法比奧飛身撲出。

魯賓尼維斯（左）及祖奧簡斯路場上傷感流淚。（Getty Images）

換邊後，希拉爾繼續施壓，50分鐘高列巴尼迎頂角球變助攻，由馬高斯李安納度近門射入扳平1：1。不過，富明尼斯始終把握力較強，70分鐘憑後備上陣嘅靴古斯射入致勝1球，淘汰希拉爾入4強。