東亞錦｜港足球迷玩轉龍仁　亂入直播高唱打氣歌　紅藍連線撐日本

「跟着港足去旅行」，是不少香港隊球迷近年的口號，隨港足每次作客走訪不同城市。今次東亞足球錦標賽在韓國主辦，即使在龍仁市出戰所有賽事，對一眾「作客大軍」來說，韓國是難度低的作客地點，故吸引不少港隊球迷訪韓。

東亞錦標賽最後一輪的中港之戰吸引近千名球迷入場觀戰，除了支持港隊，他們更積極參與球賽，留守看台支持日本隊，連主帥森保一也向他們「派心心」。



港足與專誠訪韓的香港球迷大合照。（袁志浩攝）

香港隊今屆東亞錦標賽連接三場賽事，作客球迷人數愈來愈多，直至最後一場對中國的接近1000人，香港的打氣團吸引了韓國傳媒的眼球，指香港球迷表現巨大的熱情，氣勢遠超同場的中國隊球迷。

港足球迷組織「香港力量」發起在香港隊每場賽事前夕，從球場附近的輕軌站集合，一同遊行至球迷，沿途高呼「We are Hong Kong」等打氣字句，就算沿途碰見其他球隊的球迷，更會交換頸巾﹑貼紙等信物，氣氛和諧。

港足球迷連續三場遊行至球場。（袁志浩攝）

大量港足球迷聚集在球場，在入口處看到即將做直播的韓聯社男記者，一眾港隊球迷早已在現場守候10分鐘，準備「亂入」直播。當直播開始時，球迷們隨即起哄，高唱港隊的打氣歌，聲音差不多覆蓋男記者，直至現場報道結束。

韓聯社男記者現場報道時，被一眾港足球迷「亂入」。（影片截圖）

香港球迷「OT」為日本助威 森保一派心答謝

在日本球迷的看台看到不少港足球迷的身影。（Getty Images）

香港球迷的身影不止出現在港隊賽事，當中港戰完成後，不少球迷購票欣賞緊接進行的日﹑韓大戰，見證今屆東亞錦標賽男子組冠軍誰屬，該仗吸引超過18000名球迷入場，結果由謝明良上半場8分鐘一箭定江山，日本隊三戰全勝，連續兩屆稱霸東亞錦標賽。

由「藍戰士」擁躉佔據的看台﹑一片藍海之中，看到不少穿上港隊的球迷，他們「入鄉隨俗」，與日本球迷們齊齊拿起藍色膠袋揮舞，香港球迷嘗試以港足打氣歌改成「Nippon all the way」，替藍戰士加油。香港球迷玩得盡興，當日本捧盃時一同起哄，打動在場的日本球迷。

紅藍連線齊齊撐日本。（Getty Images）

其中一名日本球迷「Tsunsan2016」在社交網站發文，大讚香港「一級棒」，連番感謝香港球迷投入當中，一同慶祝。日本眾將在長友佑都帶領下，完場後走向看台，並特意向香港球迷鞠躬致謝，主帥森保一更「派心心」，感謝香港球迷的支持。

森保一。（Getty Images）