沙特超級盃｜參賽球隊希拉爾傳退賽　大會：未收到沙特足總通知

香港首度舉辦沙特超級盃（沙超盃），4支來港參賽球隊分別為艾納斯、伊蒂哈德、希拉爾及艾卡迪沙。近日沙特媒體及《南華早報》分別報道希拉爾擬退賽的消息，但大會發言人回覆《01體育》，表示「未有收到沙特足總的通知，目前仍以之前公布的球隊參賽名單為準。」



香港足總及沙特阿拉伯足總早前舉行的沙特超級盃發布會。

沙特超級盃首度在香港舉辦

沙特超級盃今年8月19至23日在香港大球場上演，4支來港參賽球隊當中，包括葡萄牙巨星C朗拿度效力的艾納斯，這位超級球星的博物館7月剛在尖沙咀開幕，球迷均期待C朗趁今次賽事親臨香港。

主辦單位宣布首批沙特超級盃門票會在7月15日中午12時起率先在網上平台Klook發售，票價分為2990、2490、1990、1490及499港元5個級別。然而近日盛傳其中一支參賽球隊希拉爾退賽的消息。今年在美國上演的世界冠軍球會盃擴充至32隊，希拉爾也有份參賽，剛由國際米蘭加盟的新帥施蒙尼帶領球隊擊敗曼城晉身8強，是成績最好的亞洲球隊。

希拉爾在世冠盃挫曼城晉身八強。（路透社）

大會：未收到沙特足總通知

沙特傅媒消息指，希拉爾鑒於球員身體過勞，因此已向沙特足總提出退賽。《南華早報》引述以利雅德為基地的記者Hamad Al-Suwailihi指出，希拉爾已通知沙特足總退賽決定。

今早《01體育》向大會查證有關消息，發言人回應稱： 「未有收到沙特足總的通知，目前仍以之前公布的球隊參賽名單為準。」按原定賽程，首場賽事先在8月19日由C朗領軍的艾納斯，對戰賓施馬率領的伊蒂哈德，希拉爾的比賽為第二場，他們會在8月20日對艾卡迪沙。

希拉爾由新帥施蒙尼恩沙基帶領。（路透社）

沙特超級盃參賽球隊及陣中球星

伊蒂哈德（Al-Ittihad）／賓施馬、法賓奴、簡迪

艾納斯（Al-Nassr）／C朗拿度、沙迪奧文尼、拿樸迪

希拉爾（Al-Hilal）／魯賓尼維斯、祖奧簡斯路、高列巴尼、米祖域、米連高域沙域

艾卡迪沙（Al-Qadsiah）／奧巴美揚、拿祖費蘭迪斯



門票7.15中午網上開售 最平每張499港元

每年一度的沙超盃，今年參賽的4支球隊包括2024/25球季沙特國王盃及沙特職業聯賽雙料冠軍伊蒂哈德（Al-Ittihad），陣中有賓施馬、法賓奴、簡迪在陣；另有奧巴美揚掛帥的沙特國王盃亞軍艾卡迪沙（Al-Qadsiah）、葡國孖寶魯賓尼維斯和祖奧簡斯路領銜的聯賽亞軍希拉爾（Al-Hilal），以及C朗拿度、沙迪奧文尼效力的聯賽季軍艾納斯（Al-Nassr）。

大會表示，首批門票於7月15日中午12時起在Klook搶先發售，最新公布票價分為5個類別，最平的為499港元，另有1490、1990、2490及2990港元4種。球迷可於以下網頁 https://s.klook.com/saudisupercup 獲取更多賽事及門票最新資訊。

819大球場開波 首場已是C朗大戰賓施馬

首度在香港上演的沙特超級盃，3場賽事包括兩場準決賽和決賽，全數於香港大球場進行。根據早前抽籤結果，8月19日（周二）晚上8時開波的首場準決賽，將由艾納斯鬥伊蒂哈德，可望欣賞到C朗和賓施馬大鬥法；翌日8月20日（周三）晚上8時開波的第二場準決賽，則由艾卡迪沙對希拉爾；兩場準決賽的勝方將於8月23日（周六）晚8時踢決賽，爭奪今屆沙超盃冠軍。

就算主辦單位早前未能確認C朗和賓施馬等巨星會否肯定來港，由於C朗剛剛才在香港開設名下博物館，因此估計他大有機會順道訪港。主辦單位指，除了比賽之外，參賽4支隊伍，亦將於在港期間出席一系列社區活動，詳情稍後公布。香港足總主席霍啟山表示：「今次賽事是我們（足總）與沙特阿拉伯足總簽署合作備忘錄後的首個重大成果。」

香港足總及沙特阿拉伯足總今日舉行沙特超級盃發布會。（香港足總提供）

沙特超級盃｜賽程

8月19日 20:00

艾納斯（Al‑Nassr） VS 伊蒂哈德（Al‑Ittihad）

8月20日 20:00

艾卡迪沙（Al‑Qadsiah） VS 希拉爾（Al‑Hilal）

8月23日 20:00

決賽

*全部比賽均於香港大球場上演