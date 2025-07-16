足球轉會︱利物浦願付1.2億英鎊買伊沙克　打開聲牌夾紐卡素放人

利物浦前鋒迪奧高祖達車禍離世，紅軍悲傷之中從新出發，積極在轉會市場找尋新前鋒。他們盛傳看中紐卡素中鋒伊沙克（Alexander Isak），喜鵲表明此子為非賣品，利物浦仍開出1.2億英鎊求售，而且表明紐卡素一旦拒絕，便會轉向跟他們爭購法曲蘭克福前鋒艾傑迪基。



利物浦2025/26夏季轉會窗：

新加盟：華迪斯（Florian Wirtz, 1.16億英鎊）、卻基斯（Milos Kerkez，4000萬英鎊）、費林邦（Jeremie Frimpong, 2950萬英鎊）、彼斯（Ármin Pécsi，150萬英鎊）、活特文（Freddie Woodman，免費）



已出售：昆沙（3500萬英鎊售予利華古遜）、基利靴（約1800萬英鎊售予賓福特）、阿歷山大阿諾特（提早放人予皇馬獲840萬英鎊）、菲臘斯（Nat Phillips，300萬英鎊售予西布朗）



待售：紐尼斯（Darwin Núñez）、基艾沙（Federico Chiesa）



伊沙克。（Getty Images）

利物浦拒絕拜仁求購迪亞斯首次出價

利物浦新帥史諾掌帥首季已領軍贏得英超冠軍，終獲班主約翰亨利信任在轉會市場大開水喉，以打破英超及球會紀錄的1.16億英鎊轉會費收購德國天才中場華迪斯，在前線支援剛續約的射手沙拿，以及獲列為「非賣品」的路爾斯迪亞斯。拜仁慕尼黑為迪亞斯開價5860英鎊，已遭利物浦拒絕。紅軍視迪亞斯為核心成員，報價過億歐元（8700萬英鎊）才會考慮出售。

買入費林邦填補阿歷山大阿諾特的位置，再收購般尼茅夫左閘卻基斯。後備門將基利靴離隊，上季買入的馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）已從華倫西亞收回，並平價買入新後備門將彼斯以及免費加盟的活特文。

利物浦向紐卡素提出收購伊沙克。（Getty Images）

利物浦奇招夾紐卡素放走伊沙克？

祖達離世的不幸消息，勢影響利物浦來季組軍。最新消息指，利物浦已主動跟紐卡素接觸，商討關於伊沙克的紀錄收購，並提出一個總值1.2億英鎊的交易。紐卡素獲沙特主權基金入主後，成為班主財力最雄厚球會，根本不等錢用，利物浦深知要令紐卡素放人不易，「轉會達人」羅曼奴消息指，利物浦表明如紐卡素拒放伊沙克，便會跟紐卡素爭購法蘭克福中鋒艾傑迪基（Hugo Ekitike）。

伊沙克（Alexander Isak）本身是紐卡素的紀錄收購，2022年以6300萬英鎊從皇家蘇斯達購入，加盟後表現一季勝過一季，連續兩季英超攻入超過20球，受盡各大豪門注視。不過紐卡素將他列為「非賣品」之餘，近日盛傳想收購艾傑迪基。到底紐卡素是想加入艾傑迪基跟伊沙克組成一個「雙塔鋒線」，還是為後者離隊鋪路？

（Getty Images）

紐卡素佔上風 伊沙克本人意願可改變局面

身高1.9米的法國小國腳艾傑迪基，是球壇另一搶手貨，紐卡素之外，之前曾傳曼聯、車路士、利物浦均對他有興趣，法蘭克福為此子開價1億歐元（約8700萬英鎊）。利物浦率先出手「打開聲牌」，下一步須視乎紐卡素的決定，他們一直無意放走伊沙克，並向這位瑞典鋒將開出新合約。

伊沙克目前周薪12萬英鎊，合約至2028年，不過紐卡素能否留住伊沙克，很大程度要視乎球員本人意願，喜鵲在談判桌佔上風，可是一旦伊沙克想去利物浦，情況便會大為不同。

紐尼斯轉投拿玻里交易告吹，新東家仍未有着落。（Getty Images）

紐尼斯為交易添變數

另一變數是紐尼斯（Darwin Nunez），這位烏拉圭前鋒之前看似必定離隊，曾據指已同意轉投意甲的拿玻里，兩間球會持續傾談轉會費，拿玻里終嫌利物浦要求的7000萬英鎊轉會費太高，轉向烏甸尼斯前鋒盧卡（Lorenzo Lucca）埋手。

沙特球會希拉爾仍未放棄紐尼斯，他本人意願是留在歐洲作賽，但缺乏其他買家下，沙特或是一個出路。不過若他最後選擇留隊，不知會否左右紅軍前鋒收購策略。至於另一前鋒基艾沙尋找新東家亦暫時未有新進展，來季或留隊。