足球轉會｜利物浦棄伊沙克搶紐卡素心頭好　法蘭克福要求紅軍加碼

利物浦全力進攻法蘭克福前鋒艾傑迪基（Hugo Ekitike），轉會費總值可能超過8000萬歐元。據歐洲的足球記者透露，利物浦已經初次報價艾傑迪基，但法蘭克福拒絕，要求利物浦加碼，而這位上季射入15個德甲入球的法國前鋒，樂意轉投利物浦，相信個人條款不成問題。

利物浦本身的頭號目標是紐卡素的伊沙克（Alexander Isak），但對方堅持此子為非賣品，令利物浦轉移目標。有趣的是，紐卡素之前視艾傑迪基為收購目標，但被法蘭克福嚇退，打算轉為羅致賓福特的尤尼韋沙（Yoane Wissa）。



艾傑迪基是一位全面的前鋒，適應雙箭頭戰術，亦可踢單箭頭。（Getty Images）

本周初，故事是不一樣的，利物浦全力追逐紐卡素的伊沙克，甚至願意支付1.2億鎊的轉會費，而紐卡素就向法蘭克福求購艾傑迪基，報價7590萬歐元。在過去幾日，紐卡素堅持伊沙克是非賣品，拒絕利物浦，而法蘭克福亦嫌紐卡素出手低。

轉會市場瞬息萬變，根據英媒《BBC》報道，伊沙克很大機會留隊，而利物浦就改為向艾傑迪基出手。《BBC》表示，利物浦轉移目標羅致艾傑迪基的進度很快，甚至計劃在本周末完結交易。

紐卡素前鋒伊沙克大熟大勇，被球會視為非賣品。（Getty Images）

根據著名記者Fabrizio Romano昨日的消息，利物浦已經正式報價艾傑迪基，但遭拒絕；法蘭克福要求利物浦加碼，願意繼續談判，而且艾傑迪基表明願意加盟利物浦，個人條款不成問題。他補充，紐卡素已經退出艾傑迪基的交易。另一位足球記者David Ornstein的消息稱，預計利物浦收購艾傑迪基的轉會方案超過8000萬歐元。

23歲的艾傑迪基上季在德甲31次上陣入15球，並交出8次助攻。

利物浦今夏轉會窗積極增兵，最大手筆是以1.16億鎊簽入利華古遜進攻中場華迪斯，而兩閘的卻基斯及費林邦都分別值4000萬鎊及2950萬鎊。

David Ornstein在社交網站表示，紐卡素轉移目標到賓福特的尤尼韋沙，預計雙方很快會接觸，而尤尼韋沙的身價則視乎曼聯羅致麥比奧莫的交易。