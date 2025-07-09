利物浦悲情開操沙拿提早歸隊　羅拔臣深情再悼祖達︱足球熱話

葡萄牙前鋒祖達（Diogo Jota）上周四在車禍中遽逝，本應上周開操的利物浦，稍為押後至今周，原定稍後才歸隊的埃及前鋒沙拿，亦提早歸隊。

祖達周六已在祖家安葬，利物浦對他的悼念持續未止，由球會傳奇、管理層以至新舊隊友均陸續到晏菲路球場外向他獻花，砌成一幅巨大的花海，日前發表一篇催淚文章的羅拔臣，再次深情哀悼早逝隊友。



利物浦悲情中開操 沙拿提早歸隊

利物浦原定7月4日（上周五）小規模開操，7月7日（周一）全體復操，祖達7月3日在西班牙車禍離世，球會將開操日期延至7月8日（周二）。祖達與同在意外中身亡的弟弟安達施華周六舉殯，利物浦多位高層及球員均有出席。

利物浦訓練基地外豎起兩幅橫額悼念祖達，也有球迷留下花束。原可稍後才歸隊的沙拿，在祖達出事後提早結束假期，周二率先駕駛他的勞斯萊斯房車報到，緊接的是新成員費林邦（Jeremie Frimpong）。 另外3位新兵華迪斯（Florian Wirtz）、卻基斯（Milos Kerkez）和馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）亦屬同一批報到的球員。

沙拿提早歸隊，出席利物浦首課季前操練。（Getty Images）

史諾愛華士周二到晏菲路獻花

相對只有小規模悼念的紅軍Axa訓練基地，利物浦主場晏菲路外悼念祖達的人潮持續不斷，同市宿敵愛華頓領隊莫耶斯亦曾到場，周二主帥史諾帶同太太到場獻花，並附上手寫字條，「迪奧高，我們擁有同一夢想，並一起實現。你和安達會永留我們心中。」

FSG足球部CEO米高愛華士留下一個「Jota 20」花牌，密密麻地寫滿兩張字條悼文，「對祖達的愛與思念。一個樸實，充滿決心的偉大射手，獲所有認識他的人愛與尊敬。他以力量和謙遜為球隊默默付出一切。他的影響力超越球場，我們為他的家人和所有愛護他的人送上支持。迪奧高，願你安息。」

羅拔臣再次深情悼念祖達

周六有份出席祖達兄弟喪禮，並與隊長雲迪積克一起為二人捧起大型花牌的羅拔臣，亦有到場獻花。他在字條中寫上：「麥祖達（MacJota），我們都心碎了，但很感激你留給我們所有人的回憶。我會想念你。愛你，兄弟。Robbo。」羅拔臣強行在祖達的名字前面加個「麥」字，是他慣常的幽默感，也是對祖達的一份手足情。

祖達離世消息一出，他效力的利物浦，昔日效力的狼隊、波圖、馬體會，以及葡萄牙國家隊隊友紛紛在社交媒體寫上悼念文章，不少人均認為羅拔臣的一篇最為動人，並細說「麥祖達」的來由。

他寫道：「我現在正在想着的是他的家人，他們失去的實在太過巨大，他們失去迪奧高和安達兩個如此珍貴的靈魂。在球隊或是球會層面，無論要花上多久，我們都會嘗試一起面對。」

「對我而言，我想談談我的這位朋友，我的老友記。一個我深愛而且很瘋狂想念的男子。作為一個球員，我可以用上很多個小時來談論他，但現在感覺這些一切已無關重要。重要的是這個男人，這個人，他是一個那麼好的人。他是最好的，如此真誠，只是個平凡和真正的人。」

「他對所關心的人充滿着愛，充滿着樂趣。他是我遇上過『最英國』（ the most British）的外籍球員。我們常開玩笑說他真是個愛爾蘭人……明顯地，我會嘗試宣稱他是蘇格蘭人，甚至叫他做祖奧高麥祖達（Diogo MacJota）。」

「我們一起看飛鏢比賽，一起享受賽馬，今季一起到車特咸（Cheltenham）是我們其中一個最佳時刻。我最後一次看到他，是他一生中最開心的一天——他的婚禮日。我想記住他在那個魔法一樣的一天永不止息的笑容，他對太太與家人充滿無盡熱愛。」

「我不能相信我們要說再見，真是太快了，實在很傷痛。不過多謝你在我生命中出現，老友，令它變得更美好。愛你，迪奧高。」