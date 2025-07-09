祖達車禍離世︱警方研究出事林寶堅尼百米胎痕　指路段非意外黑點

葡萄牙前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）與弟弟安達施華（André Silva）上周四在西班牙高速公路車禍中離世，當地警方最新消息指，綜合所有證據顯示當時負責駕駛出事林寶堅尼跑車的是祖達，而跑車出事時很可能超速。



祖達兄弟駕駛的林寶堅尼跑車。（Getty Images）

西班牙警方：駕駛者應是祖達

28歲的利物浦前鋒祖達與同樣為職業足球員的25歲弟弟安達施華，上周四凌晨在西班牙薩莫拉省（Zamora）西北地區A-52公路出事，他們駕駛的林寶堅尼跑車懷疑在爬頭時因爆胎失控，衝出馬路，座駕翻滾起火，二人當場喪命。

西班牙國民警衛軍指出，他們在研究該部林寶堅尼跑車留下的百米胎痕以及至今進行的所有測試後顯示，「駕駛失事撞毀車輛的人是祖達。」由於林寶堅尼在意外後嚴重焚毁，料令警方搜證工作難度加大。

林寶堅尼在意外後嚴重焚毁。（路透社）

公路速度限制120公里 祖達兄弟出事時疑超速

祖達出事前11天才跟青梅竹馬的另一半Rute Cardoso圓婚，二人育有3名子女。祖達由於肺部問題，在醫生建議下打算從水路返回英國，安達施華陪伴哥哥，兩兄弟原定駕車到桑坦德的港口乘渡輪回英國，到效力的球會利物浦報到進行季前操練。可惜二人中途遇上意外死亡，並按照當地傳統48小時內完成後事，祖達兄弟周六出殯，在家鄉小城貢多馬（Gondomar）安葬。

A52公路聲名狼藉，被視為西班牙最難駕駛、路況最差的公路，但西班牙警方向當地傳媒表示，出事地點並非「意外黑點」，「路段就算超出時速限制120公里，理應仍是能夠駕駛（should have been driveable）」。薩莫拉交通警察部指出，「一切同時指向潛在超速。」警方在向外界公布前，已將證據提交予法庭。