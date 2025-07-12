利物浦永久封存20號球衣悼祖達　徵遺孀及家人同意後選20:20公布

英超利物浦宣布，將會永久封存20號球衣，紀念在車禍中身亡的葡萄牙前鋒迪奧高祖達

球會在官方網站表示，在與祖達的遺孀及家人協商後，這一決定涵蓋男子隊、女子隊及青訓學院各級梯隊，全部永久封存20號球衣。



利物浦宣布永久封存球會所有梯隊的20號球衣，紀念祖達。（利物浦官網圖片）

利物浦控股公司的芬威體育集團（FSG）行政總裁愛華士（Michael Edwards）表示，「作為球會，我們非常清楚球迷對號碼退役的意見，而我們亦完全認同。球迷的心聲，亦是我們的共鳴。在落實之前，我們先徵求祖達家人的想法。這是利物浦球會史上首次為個別球員作出如此榮譽。這是對一位獨特且非凡人物的獨特致敬，讓20號成為永恆，就是要讓祖達永遠不會被遺忘。」

祖達的遺孀及家人周五到訪利物浦，在球會全體球員陪同下，在球迷留下的弔唁花海前接受慰問和致意。（Getty Images）

值得一提是紅軍今次安排盡見心思，徵求祖達遺孀及家人同意後，會方在英國時間20時20分（晚上8時20分）宣布這一消息，並在新聞稿中提到「祖達於2020年加盟利物浦，幫助球會奪得第20個英格蘭頂級聯賽冠軍。他披上20號球衣，以榮譽、尊嚴與愛戴對待這個號碼。對於利物浦來說，他將永遠是我們的20號。」

利物浦球員開操後，全體陪同祖達家人到晏菲路外的花海向祖達獻花。（Getty Images）

利物浦將會在英國時間周日（13日）作客普雷斯頓展開季前熱身賽，開賽前將會有紀念及默哀儀式紀念祖達。

球壇人士送別祖達場面感人：