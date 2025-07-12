利物浦永久封存20號球衣悼祖達 徵遺孀及家人同意後選20:20公布
撰文：陳智深
出版：更新：
英超利物浦宣布，將會永久封存20號球衣，紀念在車禍中身亡的葡萄牙前鋒迪奧高祖達
球會在官方網站表示，在與祖達的遺孀及家人協商後，這一決定涵蓋男子隊、女子隊及青訓學院各級梯隊，全部永久封存20號球衣。
利物浦控股公司的芬威體育集團（FSG）行政總裁愛華士（Michael Edwards）表示，「作為球會，我們非常清楚球迷對號碼退役的意見，而我們亦完全認同。球迷的心聲，亦是我們的共鳴。在落實之前，我們先徵求祖達家人的想法。這是利物浦球會史上首次為個別球員作出如此榮譽。這是對一位獨特且非凡人物的獨特致敬，讓20號成為永恆，就是要讓祖達永遠不會被遺忘。」
值得一提是紅軍今次安排盡見心思，徵求祖達遺孀及家人同意後，會方在英國時間20時20分（晚上8時20分）宣布這一消息，並在新聞稿中提到「祖達於2020年加盟利物浦，幫助球會奪得第20個英格蘭頂級聯賽冠軍。他披上20號球衣，以榮譽、尊嚴與愛戴對待這個號碼。對於利物浦來說，他將永遠是我們的20號。」
利物浦將會在英國時間周日（13日）作客普雷斯頓展開季前熱身賽，開賽前將會有紀念及默哀儀式紀念祖達。
球壇人士送別祖達場面感人：
+26
貨車司機拍片力證祖達無超速 出事路段早半日有司機65公里仍出事利物浦悲情開操沙拿提早歸隊 羅拔臣深情再悼祖達︱足球熱話祖達車禍離世︱警方研究出事林寶堅尼百米胎痕 指路段非意外黑點美洲金盃︱占美尼斯領墨西哥後上挫美國捧盃 向故友祖達三度致敬迪亞斯缺席祖達喪禮 出殯當日與網紅開P跳舞 遭網民批忘恩負義阿歷山大阿諾特因世冠盃未能送別 感人悼祖達：我肯定他與我同在C朗缺席祖達喪禮在葡萄牙引熱議 遭批評「令人費解」其實有苦衷?傳利物浦將支付祖達餘下合約薪金 料「違約金」逾1400萬英鎊迪奧高祖達兄弟舉殯 利物浦葡萄牙眾將最後道別 利迷晏菲路同哀世冠盃｜8強賽事為祖達默哀 葡籍球員同哭 柏度尼圖忍痛上陣祖達車禍離世｜事發A-52公路以危險聞名 三大問題變致命意外黑點祖達車禍離世｜新婚妻子與經理人認屍 遺體運回葡萄牙 周五設靈