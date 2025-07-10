貨車司機拍片力證祖達無超速　出事路段早半日有司機65公里仍出事

撰文：普利森
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葡萄牙球星迪奧高祖達（Diogo Jota）與弟弟安達施華上周四在西班牙高速公路車禍身亡，當地警方公布初步調查結果，指出駕駛者為祖達，而他駕駛的林寶堅尼Huracan出事時懷疑超速。
不過一個自稱是目擊者的貨車司機拍片力證，事發時祖達兄弟的座駕並無超速。西班牙有報章報道，祖達兄弟出事前半日，有位司機在同一路段以時速65公里駕駛同樣出嚴重意外。

祖達兄弟車禍出事現場。（路透社）

西班牙「最難駕駛」公路出事

28歲的利物浦前鋒祖達與同樣為職業足球員的25歲弟弟安達施華，上周四凌晨在西班牙薩莫拉省（Zamora）西北地區A-52公路出事，他們駕駛的林寶堅尼跑車懷疑在爬頭時因爆胎失控，衝出馬路，座駕翻滾起火，二人當場喪命。

西班牙國民警衛軍指出，他們在研究該部林寶堅尼跑車留下的百米胎痕以及至今進行的所有測試後顯示，「駕駛失事撞毀車輛的人是祖達。」A-52公路聲名狼藉，被視為西班牙最難駕駛、路況最差的公路，但西班牙警方向當地傳媒表示，出事地點並非「意外黑點」，「路段就算超出時速限制120公里，理應仍是能夠駕駛（should have been driveable）」。薩莫拉交通警察部指出，「一切同時指向潛在超速。」不過有位貨車司機拍片力證，出事車輛當時並未超速。

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目擊貨車司機拍片力證祖達兄弟未超速

貨車司機Jose Azevedo自稱是祖達兄弟車禍目擊者，他拍片說，事發時「曾嘗試幫助」，可是「我未能做任何事情去拯救祖達和他弟弟安達」。「我拍片，然後停下來嘗試幫手，不幸地，我什麼也不能做」，Jose Azevedo以葡語訴說，「我是個有良知的人」，指出當時「根本不知道誰在車內」。

他拍片時一度把鏡頭移向車內錶板，「我承諾他們當時並未超速，我看到那架車的品牌和顏色。我每天都在這條路駕駛，由星期一到星期六，我知道這是條什麼路，那根本不值得。」Jose Azevedo指出，「這是條暗黑的路，但我可清楚看到一切，包括那架車的品牌和顏色。之後不幸地，就是那樣完結了。」

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同一條路半日前曾發生嚴重意外

Jose Azevedo的說法，與西班牙警方恰恰相反。而西班牙報章《阿斯報》報道，一名60歲女性在當地時間上周三早上11時半，在祖達兄弟的林寶堅尼周四凌晨出事的同一條路，以時速65公里駕駛時亦是座駕衝出馬路，她被困車內要由消防員救出送院，嚴重受傷。一宗近乎致命意外時隔半日，祖達兄弟在同一地點出事身亡。

A-52公路早已惡名昭彰，祖達兄弟出事前半日一宗並未超速的嚴重意外，加上一個力證他們沒有超速的司機，未必足以推翻西班牙警方的調查，卻難免令事情變得有點撲朔迷離。

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