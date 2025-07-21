沙特超級盃｜希拉爾退賽「因禍得福」？擬頂替參賽球隊星味更強

希拉爾（Al Hilal）今日宣布退出8月在香港舉行的沙特超級盃，據沙特傳媒報道，沙特足總無意安排希拉爾的準決賽對手艾卡迪沙（Al-Qadsiah）直入決賽，而是傾向邀請另一支沙特球隊頂上。據報沙特足總準備邀請吉達艾阿里（Al Ahli）參賽，吉達艾阿里擁有羅拔圖法明奴、艾度亞文迪及艾雲東尼等球星。



吉達艾阿里前鋒法明奴是球隊隊長。（Getty Images）

沙特傳媒《Saudi Gazette》今日報道，沙特足總收到希拉爾的信函，確認這支沙特聯賽亞軍球隊退出在8月19日至23日於香港舉行的沙特超級盃。沙特足總表示，會根據現有規程處理。

《Saudi Gazette》引述消息人士，沙特足總正準備邀請吉達艾阿里頂替希拉爾，但前提是吉達艾阿里有充分的參賽準備，相信官方很快會公布決定。希拉爾原定8月20日於沙特超級盃準決賽對艾卡迪沙。同一消息人士表示，沙特足總無意讓艾卡迪沙直接入決賽，而是另邀球隊頂上，維持4隊參賽。

吉達艾阿里翼鋒馬列斯。（Getty Images）

《Saudi Gazette》報道表示，任何在官方賽程公布後退出比賽的球隊，都被視為違規，要提交紀律及道德委員會審理。退賽的球隊可能會被罰50萬沙特里亞爾（約105萬港元），並賠償由此造成的損失，最終金額由沙特足總決定。

吉達艾阿里是應屆亞冠精英盃得主。（Getty Images）

吉達艾阿里是上季沙特聯賽第五名，陣中擁有巴西前鋒羅拔圖法明奴、英格蘭前鋒艾雲東尼、阿爾及利亞翼鋒馬列斯及塞內加爾門將艾度亞文迪等球星。吉達艾阿里更加是應屆亞冠精英盃得主。論星味，吉達艾阿里比退賽的希拉爾有過之而無不及。