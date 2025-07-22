利物浦名宿與青年交流　冀亞洲之行助新兵融入　杜迪克談兩大門將

利物浦大軍日前訪港，準備周六（26日）在啟德主場館友賽AC米蘭，重演2005年歐聯決賽經典一役。一眾紅軍名宿亦隨隊來港，當中希比亞、盧卡斯利華、杜迪克、女子隊的妮夫法希在賽馬會足球中心，與青年們交流，大家都把握機會與名宿近距離接觸。



利物浦四位名宿與青年交流。（鄭子峰攝）

利物浦大軍日前抵港，一隊成員昨日遊覽尖沙咀海傍，紅軍名宿希比亞、杜迪克、盧卡斯利華及女足的妮夫法希，今日（22日）在將軍澳賽馬會足球中心出席由香港特殊奧運會主辦、利物浦基金會主持的活動，與一眾智障青年交流足球。

賽馬會足球中心偶爾放晴，天氣稍為翳焗，四位紅軍名宿落場短短10分鐘已經汗流浹背，依然不減大家的興致。完成交流後，四位名宿與利物浦基金會的教練逐一自我介紹，然後向學員送上證書。一眾青年在活動後把握機會與名宿們近距離接觸，簽名、拍照等來者不拒，十分親民。

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過往多次訪港的希比亞即使大汗淋漓，有機會在球場與小朋友交流依然是美事，「我們踢了10分鐘已經全身濕透，但更重要的是青少年把運動當作愛好，芬蘭的孩子不太愛運動，今日在和暖的地方，看到他們在球場上的笑臉，這是十分美好。」

對比希比亞，盧卡斯利華非香港常客，早前走訪上海及深圳後，今次相隔18年再次訪港，來自巴西的他早已習慣酷熱天氣，他笑言希望與家人好好參觀香港這座城市。憶述上一次來港，當年的盧卡斯利華只得20歲，仍是利物浦的新兵。

盧卡斯利華相隔18年再度訪港。（鄭子峰攝）

利物浦不少新兵隨隊訪港，包括科利安華迪斯（Florian Wirtz）、謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）、米路斯卻基斯（Milos Kerkez）、門將馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）等，三位名宿紛指透過季前之旅，新球員與隊友們互相了解，是盡快融入球隊的大好機會。

馬馬達舒維利（左）與艾利臣在啟德體育園操練。（Getty Images）

馬馬達舒維利正式來投 杜迪克：需要兩名高質門將

上季購入的馬馬達舒維利，今季正式來投，與巴西的艾利臣爭奪正選位置，曾經6季為紅軍把守最後一關的杜迪克，認為這名格魯吉亞門將加盟是利物浦之福，「艾利臣是個十分出色的守門員，在關鍵時刻總會挺身而出，但一間球會需要兩名、甚至3名高質素的門將。」

24歲的馬馬達舒維利上季在華倫西亞坐穩正選，如今來到利物浦大有機會成為艾利臣的副手，曾經在皇家馬德里任二號門將的杜迪克，笑言這份可能是最難做的工作，「二號門將每天也要努力裝備自己，就是等候一個機會，就算在訓練撲出多個險球，總要在球賽上證明自己，若然機會沒有來到，就像打高爾夫球時卻沒有洞，這個非容易的工作。」

杜迪克指馬馬達舒維利上季在華倫西亞表現一般，但他具備好門將的特質，只要努力訓練，當機會來臨時，他絕對可以把握，甚至成為球會的傳奇門將。

杜迪克談利物浦兩大門神，並認為馬馬達舒維利具備成為傳奇門將的質素。（鄭子峰攝）

兩名宿憶經典一役 杜迪克：唔敢睇重播！

利物浦在周六將與AC米蘭在啟德主場館碰頭，重演2005年歐聯決賽的經典一役，杜迪克與希比亞當年亦有份披甲，杜迪克笑言至今都未曾完整翻看當年一仗，「我只看過精華，我怕重溫時勾起很多不同的回憶。」杜迪克在該仗屢救險球，尤其面對舒夫真高的兩連救，他坦言這一役改變全隊的生活。適逢今年是20周年，杜迪克透露或邀請親友一同觀看。

希比亞指紅軍與AC米蘭的對碰，過往不同的對壘賦於今場不同意義，他希望看到新兵在今仗融入球員，在輕鬆的過程下準備新球季。被問到「伊斯坦堡奇蹟」20周年，希比亞有什麼慶祝活動，他打趣地說：「沒有，我們更想慶祝英超聯賽的勝利。」

比起2005年歐聯冠軍，希比亞更想慶祝上季的聯賽冠軍。（鄭子峰攝）

杜格利殊讚史諾打好基礎 亞洲之行為新季備戰

74歲的利物浦傳奇名宿杜格利殊（Sir Kenny Dalglish）同樣隨隊來港，今早在接受本地傳媒訪問，首次來港的他表示，縱然來港不久，但香港風景讓他留下深刻印象。

史諾上任首季即贏英超冠軍，杜格利殊指全隊上下希望複製上季的成功，希望在歐洲賽場也打出成績，而他認為史諾在去年打好基礎，今季再添兵後，十分期待球隊新季的戰績，而季前的亞洲之行正好為開季備戰。杜格利殊說：「我們開季有不少硬仗，社區盾在溫布萊對水晶宮、聯賽揭幕戰又鬥賓福特，若如今開季戰績一定不好，這就是季前熱身賽的價值，再多兩、三個星期就足夠。」