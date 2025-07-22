轉會︱利物浦6900萬英鎊購「新亨利」　母會教練解構艾傑迪基優點

英超冠軍球隊利物浦與德國球會法蘭克福達成協議，以6900萬英鎊（約8000萬歐元）收購前鋒艾傑迪基（Hugo Ekitike）。這位23歲法國球員料會簽約6年。



利物浦2025/26夏季轉會窗：

新加盟：華迪斯（Florian Wirtz, 1.16億英鎊）、卻基斯（Milos Kerkez，4000萬英鎊）、費林邦（Jeremie Frimpong, 2950萬英鎊）、彼斯（Ármin Pécsi，150萬英鎊）、活特文（Freddie Woodman，免費）



即將加盟：艾傑迪基（Hugo Ekitike，6900萬英鎊）



已出售：昆沙（3500萬英鎊售予利華古遜）、基利靴（約1800萬英鎊售予賓福特）、阿歷山大阿諾特（提早放人予皇馬獲840萬英鎊）、菲臘斯（Nat Phillips，300萬英鎊售予西布朗）



待售：紐尼斯（Darwin Núñez）、基艾沙（Federico Chiesa）



艾傑迪基。（Getty Images）

利物浦同意6900萬英鎊簽入艾傑迪基

利物浦近期收購前鋒傳聞不斷，頭號人選伊沙克不獲紐卡素放行，果斷轉向有「新亨利」稱號的艾傑迪基。紅軍今夏已曾一擲1.16億英鎊收購華迪斯（Florian Wirtz)，加上費林邦和卻基斯，已一共花去1.85億英鎊，不過今夏收購行動尚未完結，決意搶得一位頂級中鋒。

艾傑迪基在法蘭克福的表現，令他獲不少豪門球會青睞，當利物浦向伊沙克表示興趣之後，紐卡素早前曾出價7000萬英鎊，卻遭法蘭克福拒絕。利物浦出價6900萬英鎊，連同1000萬英鎊附帶獎金條款，轉會費最終可達7900萬英鎊。連同艾傑迪基，利物浦今夏已用上2.68億英鎊。

艾傑迪基是一位全面的前鋒，適應雙箭頭戰術，亦可踢單箭頭。（Getty Images）

「新亨利」為何咁值錢？

艾傑迪基預料周二（22日）抵達英國，預期會簽下6年合約。完成手續後，便會飛往亞洲與目前身在香港的利物浦大軍會合，暫時未知能否趕及在香港對AC米蘭的友賽中上陣。

身高1.9米的法國小國腳艾傑迪基，是球壇搶手貨，紐卡素之外，之前曾傳曼聯、車路士等大球會均對他有興趣。法蘭克福為此子開價1億歐元（約8700萬英鎊），終稍為折讓與利物浦達成協議。

他上季為法蘭克福在德甲31次正選上陣攻入15球並取得8次助攻，即使身材高大，卻非經常留守禁區內等機會的傳統柱躉式中鋒。他是法甲球會蘭斯青訓出身，曾指導他的前蘭斯主帥奧斯卡加西亞（Oscar Garcia）讚揚：「你難以在他的年紀找到像他一樣的前鋒：他高大，速度高，靈巧，一對一表現出色，同時能控球和起腳射門」，又指出，「他適合那些經常打反擊的球隊，同時也能融入控球較多的球隊，他擁有勝任兩種風格球隊的技術。」