足球免費直播！7.31阿仙奴對熱刺、7.26利物浦對AC米蘭

啟德體育園主場館星期六及下星期四將上演「香港足球盛會2025」，利物浦與AC米蘭先在7月26日碰頭爭奪「渣打盃」；阿仙奴與熱刺將在7月31日合演史上首次海外北倫敦打吡，角逐「健絡通盃」。Now TV旗下Now Sports在7月21日宣布，將免費直播4支球隊的公開操練環節，以及啟德兩場大戰。



英超冠軍利物浦、亞軍阿仙奴、歐霸盃盟主熱刺，以及意甲傳統勁旅AC米蘭，未來兩周將會師啟德體育園。

熱刺今季由新帥法蘭克領軍，首場熱身賽已擊敗雷丁。（Getty Images）

Now TV今次將獨家免費直播四支球隊訪港嘅公開操練，以及630台免費直播兩場啟德大戰，除現有Now TV客戶之外，球迷只需要免費註冊Now ID，就可於Now TV網頁版 http://nowtv.hk 或下載Now TV App免費收睇。

利物浦訪港，周日晚從英國上機。（利物浦官網）

4支訪港球隊之一的利物浦，周日已公布亞洲行29人大軍名單，並於周一（21日）下午抵港，陣中所有重量級新援皆有隨隊，包括以1.16億鎊加盟的德國國腳科利安華迪斯。盛傳獲拜仁慕尼黑及巴塞隆拿青睞的哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯也在陣中，但意大利翼鋒費達歷高基艾沙卻不在名單之中。

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利物浦訪港期間，會入住尖沙咀的香港瑰麗酒店。在7月24日傍晚，利物浦會舉行賽前記者會，隨後一隊球員將於啟德主場館舉行公開操練。

阿仙奴已飛抵新加坡，本周先於當地與AC米蘭及紐卡素踢熱身賽。（Getty Images）

利物浦會在7月26日晚上7時30分，於啟德主場館友賽意甲球隊AC米蘭。AC米蘭預計將於7月24日下午抵港。利物浦在香港友賽AC米蘭後，就會前往日本，在7月30日晚友賽橫濱水手。

7.26利物浦對AC米蘭

時間:19:30

7.31阿仙奴對熱刺

時間:19:30

AC米蘭飛抵新加坡受到熱烈歡迎，前鋒拉菲爾利亞奧為球迷簽名。（Getty Images）

除了香港啟德兩場賽事，今周在新加坡先上演的足球嘉年華兩場賽事——阿仙奴對AC米蘭及紐卡素，Now TV亦會於633台直播。