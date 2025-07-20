拉舒福特即將外借巴塞附買斷條款　曼聯另一棄將日內投祖雲達斯

不在曼聯主帥阿莫林未來計劃的「五大冗員」，拉舒福特（Marcus Rashford）與查頓辛祖（Jadon Sancho）率先有着落，巴塞隆拿向曼聯提出借用「福仔」，祖雲達斯願意付出紅魔開出的2500萬歐元轉會費買入辛祖。

曼聯目前尚餘馬拉西亞（Tyrell Malacia）、加拿祖（Alejandro Garnacho）和安東尼（Antony）3人等待買家。他們對麥比奧莫志在必得，這位賓福特前鋒加盟前，曼聯友賽列斯聯，不過無論是新加盟的根夏，還是本身在陣的凱倫，均無法取得入球。



根夏曼聯處子戰，友賽列斯踢成0：0。（Getty Images）

曼聯友賽列斯踢成0：0

曼聯再次踏上征途，展開新一季的熱身賽之旅，到瑞典友賽列斯聯。新加盟的根夏正選上陣，數據上曼聯19次射門、4次中框遠勝對手，然而實際上只有4射3中的列斯聯攻勢看來威脅更大。

無論是根夏或是後備入替的凱倫，均未能取得入球，只能跟列斯踢成0：0，曼聯的攻力依然尚待改善。好消息是曼聯加碼至7000萬英鎊收購麥比奧莫（Bryan Mbeumo），終與賓福特達成協議，麥比奧莫只待通過體測便能成為紅魔新一員。

「無前途」5將二人有着落 拉舒福特勢投巴塞

曼聯急於放售的「5大冗員」拉舒福特、辛祖、馬拉西亞、加拿祖和安東尼，終於有聲氣。巴塞隆拿嫌目標人物利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯的轉會費太貴，於是轉向拉舒福特埋手。巴塞早已對「福仔」有興趣，今次正式向曼聯提出借用，並附帶買斷條款。

「轉會達人」羅曼奴消息指，各方已達成口頭協議，細節會在今日落實，然後曼聯放行讓拉舒福特到西班牙進行體測，交易便可正式落實。

辛祖為投祖雲達斯願意大減近7成人工

查頓辛祖上季外借車路士，有份為贏得歐協聯付一分力，買斷價僅為2500萬鎊，但藍軍因他的高昂周薪放棄收購。祖雲達斯一直密切注意辛祖動向，他們先向曼聯出價1500萬英鎊，之後再加碼至2160萬英鎊（2500萬歐元），意大利《都靈體育報》指，雙方已達成協議。

一直以來辛祖離開曼聯的最大阻礙，隨着他願意大減人工而水到渠成，他在曼聯周薪近30萬英鎊，祖雲達斯開出的人工僅為年薪600萬歐元（約520萬英鎊）另加獎金條款，換算成相當於10萬英鎊周薪。為離開曼聯，辛祖自願大減67%人工，實在令人出乎意料，但祖記據報為他開出一份4年合約。

以加拿祖交換維拉神鋒？

5人中最年輕的加拿祖，理應最易出售，車路士和拿玻里均曾盛傳有興趣，惟兩會均對曼聯開出的6000至7000萬英鎊標價卻步。外界普遍預期，其實4500萬英鎊左右曼聯已願意出售這個2020年加入曼聯青年軍的成員。最新消息指，急需引入頂入中鋒的曼聯，有意以加拿祖來交換阿士東維拉的前鋒奧尼屈堅斯。

2022年以8200萬英鎊（約9500萬歐元）買入的安東尼，上季外借貝迪斯踢出生涯高峰，即使在歐協聯未能領軍捧盃，決賽負車路士，表現仍獲好評。可是貝迪斯無力付出轉會費買斷，有指曼聯進一步將他的標價下降至3000萬英鎊（3500萬歐元），而貝迪斯則希望再次借用安東尼多一季，並在下季尾才正式買入他，但希望曼聯幫助負擔安東尼部分人工，代價是紅魔可保留安東尼一定比例的權益，待日後轉售時獲利。

左閘馬拉西亞是最缺乏潛在買家的一位，唯一有興趣的是蘇超球會些路迪，然而他們今夏已引入阿仙奴左閘泰亞尼，因此除非馬拉西亞願當後備，否則這宗轉會亦難望成事。