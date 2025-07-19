英超轉會｜馬度基投阿仙奴　麥比奧莫成魔好事近　強隊前鋒大執位

阿仙奴正式宣布簽入車路士23歲英格蘭國腳翼鋒馬度基，雙方簽約至2030年6月，轉會費為5200萬鎊（約5.5億港元）。由於馬度基剛為車路士出戰世冠盃至決賽並取得冠軍，球會准許馬度基延遲歸隊，將不會參加亞洲季前熱身賽，未能與香港球迷見面。



馬度基新一季將會穿起「兵工廠」的20號球衣，他上季為車路士上陣41場入11球及4次助攻，阿仙奴主帥阿迪達看中他的盤扭突破能力，認為可為隊友創造更大進攻空間，並減輕另一翼鋒布卡約沙卡的負擔。

馬度基與阿仙奴簽約5年。（Getty Images）

料馬度基續休假 月底不會來港

馬度基繼門將阿列沙巴拿加、中場蘇比文迪、基斯甸洛加特後，成為今夏第4名加盟阿仙奴的新兵。估計馬度基最快要等到下月酋長盃實事始會為為阿仙奴上陣。

馬度基來季將穿起阿仙奴20號球衣。（Getty Images）

與此同時，剛由狼隊簽入馬菲奧斯根夏的曼聯，亦有消息指即將完成收購賓福特前鋒麥比奧莫的手續，各大英國傳媒報道，「紅魔鬼」最終出價7100萬鎊（約7.5億港元）買入這位將滿26歲嘅喀麥隆國腳，預料將於英國時間周六（19日）接受體測，最快周日（20日）簽約官宣，並隨隊赴美國踢季前熱身賽。

有指麥比奧莫即將成為曼聯球員。（Getty Images）

曼聯經過多次加碼之後，最新出價7100萬鎊轉會費，包括6500萬鎊基本轉會費及600萬鎊附加費用，希望打動賓福特放人。雖然另一英超球隊熱刺亦曾擬收購麥比奧莫，但佢傾向成為紅魔一分子。

紅魔新兵根夏也對麥比奧莫轉會傳聞讚好。（Getty Images）

轉會傳聞紅魔新10號仔也畀like

「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）更指，曼聯新10號仔根夏有在Instagram對關於麥比奧莫加盟曼聯的報道點讚，似乎已經預計新球季二人將會在紅魔前線拍檔攻堅。